Yıldırım Belediyesi Kış Spor Okulları ile Binlerce Çocuğa Spor İmkanı Sunuyor - Son Dakika
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Spor

Yıldırım Belediyesi Kış Spor Okulları ile Binlerce Çocuğa Spor İmkanı Sunuyor

Yıldırım Belediyesi Kış Spor Okulları ile Binlerce Çocuğa Spor İmkanı Sunuyor

Yıldırım Belediyesi, Kış Spor Okulları aracılığıyla 3-14 yaş aralığındaki yaklaşık 5 bin çocuğa 16 farklı branşta eğitim veriyor. Başkan Oktay Yılmaz, sporun çocukların disiplin, özgüven ve takım ruhu kazanmasında önemli olduğunu belirtti.

14.10.2024 13:36  Güncelleme: 13:37
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Yıldırım Belediyesi, gençleri ve çocukları sporla buluşturmaya devam ediyor.

Yıldırım Belediyesi tarafından çocukların yıl boyu spor yapmalarına imkan sunmak amacıyla düzenlenen Kış Spor Okulları'nda eğitimler başladı. 3-14 yaş aralığındaki çocuklar için düzenlenen Kış Spor Okulları'nda bu dönem 16 farklı branşta yaklaşık 5 bin öğrenci eğitim görüyor. Alanında uzman antrenörler tarafından yetenekleri keşfedilen öğrenciler Yıldırım Belediyespor Kulübü'nde müsabık sporcu olarak yetiştiriliyor. Spor Okulları'nda çocukların disiplin ve özgüvenin yanı sıra, takım ruhunu öğrendiklerini belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, gençlerin spor yapmasının kendileri için en güzel madalya olduğuna işaret etti. Yıldırım Belediyespor Kulübü bünyesinde çeşitli branşlarda ülkemizi başarıyla temsil eden birçok milli sporcuyu spor okullarında keşfederek yetiştirdiklerini ifade eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 2024 yılı itibariyle 4 bin 454 lisanslı sporcularının olduğunu ifade ederek "Yıldırım Belediyesi olarak; sporu tabana yaymak, gençlerimizin ve çocuklarımızın sağlıklı ve dinamik bir hayata kavuşmalarını sağlamak için sportif hizmetlerimize devam ediyoruz. 10 tesiste 16 farklı branşta evlatlarımız uzman antrenörlerden eğitim alma imkanı buluyor. Verilen eğitimlerde Yıldırım'ın gelecekteki şampiyonlarını keşfederek onları altyapıya kazandırıyoruz. Evlatlarımızın geleceği için çalışmalarımızı arttırarak sürdüreceğiz" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Yıldırım Belediyesi Kış Spor Okulları ile Binlerce Çocuğa Spor İmkanı Sunuyor - Son Dakika

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