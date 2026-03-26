Yıldırım\'da Kyokushin karate rüzgarı

Bursa'da modern ve donanımlı spor tesisleri ve spor eğitimleriyle Yıldırım'ı sporda marka kent haline getiren Yıldırım Belediyesi, ulusal ve uluslararası turnuvalara da ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

Yıldırım Belediyesi, 12. IKO Balkan Kyokushin Karate Şampiyonası'na ev sahipliği yaptı. Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'nde düzenlenen şampiyonaya Türkiye'nin yanı sıra; Moldova, Bulgaristan ve Romanya'dan 330 sporcu katıldı. 12. IKO Balkan Kyokushin Karate Şampiyonası'na ev sahipliği yapmaktan dolayı mutluluk duyduklarını ifade eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz; "Şampiyona vesilesiyle farklı ülkelerden gelen sporcularımızı ve misafirlerimizi Bursa'mızda ağırlamak, sporun birleştirici gücünü bir kez daha ortaya koymuştur. Modern tesislerimizden biri olan Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen bu organizasyon, Yıldırım'ın sporda marka kent olma yolunda attığı adımların ne kadar doğru olduğunu göstermektedir. Yıldırım Belediyesi olarak gençlerimizi spora teşvik etmeye, ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapmaya ve şehrimizi sporun merkezi haline getirmeye devam edeceğiz" diye konuştu. - BURSA