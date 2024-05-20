Yıldırım Belediyesi Okul Sporları İlçe Şenlikleri - Son Dakika
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Yıldırım Belediyesi Okul Sporları İlçe Şenlikleri

Yıldırım Belediyesi Okul Sporları İlçe Şenlikleri

Yıldırım Belediyesi tarafından düzenlenen Okul Sporları İlçe Şenlikleri'nde ortaokul öğrencileri kıyasıya yarıştı. Şenliklerde dereceye giren öğrencilere ödüller verildi ve tüm okullara spor malzemesi dağıtıldı.

20.05.2024 10:21  Güncelleme: 10:23
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Yıldırım Belediyesi, Okul Sporları İlçe Şenlikleri ortaokul kademesinde ilçedeki 46 okuldan 191 takımdan bin 944 öğrenci yapılan müsabakalarda kıyasıya yarıştı.

Yıldırım Belediyesi, Yıldırım Kaymakamlığı, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Milli Eğitim İlçe Müdürlüğü paydaşlığında Yıldırım Belediyesi Okul Sporları İlçe Şenlikleri düzenlendi. Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleşen Okul Sporları İlçe Şenlikleri Ödül Töreni ve Malzeme Dağıtımı programına Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'ın yanı sıra İl Gençlik ve Spor Müdürü Rahmi Aksoy, Yıldırım İlçe Kaymakamı Metin Esen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sevinç, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Mehmet Demirci, okul müdürleri ve sporcular katıldı. Ortaokul kademesinde dereceye giren öğrencilere ödülleri verilirken yarışmaya katılan tüm okullara Yıldırım Belediyesi tarafından spor malzemesi dağıtımı yapıldı. Okul Sporları İlçe Şenlikleri'ne ortaokul kategorisinde 46 okuldan bin 944 öğrenci katıldı.

4 bin 142 çocuk sporla buluştu

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Yaptığımız tüm işlerde insanı merkeze alan bir yaklaşımla çalışıyoruz. Bu yıl 2'ncisini gerçekleştirdiğimiz İlçe Spor Şenlikleri ile 4 bin 142 evladımızı sporla buluşturduk ve müsabaka deneyimi yaşattık. Çocuklarımız ve gençlerimiz için gerçekleştirdiğimiz müsabakalar ile evlatlarımıza ekip ruhu kazandırıyoruz" dedi. İl Gençlik ve Spor Müdürü Rahmi Aksoy, "İlçe Spor Şenlikleri şölen havasında gerçekleştirildi. Bu müsabakalara katılan sporculardan nice güzel başarılar çıkacağını ümit ediyorum" dedi. Yıldırım Kaymakamı Metin Esen, "Tüm sporcularımızı tebrik ediyorum. Bu organizasyonda emeği geçenleri kutluyorum" diye konuştu. Program, dereceye giren öğrencilere ödüllerin verilmesi ve malzeme teslimi ile sona erdi. - BURSA

Kaynak: İHA

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