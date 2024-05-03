Yıldırım Belediyesi Okul Sporları Şenliği Devam Ediyor - Son Dakika
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Spor

Yıldırım Belediyesi Okul Sporları Şenliği Devam Ediyor

Yıldırım Belediyesi Okul Sporları Şenliği Devam Ediyor

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, ortaokul müsabakalarında yarışan sporcularla bir araya geldi. Şenlikte 8 ayrı branşta 4 bin 142 çocuk yarışıyor.

03.05.2024 13:42  Güncelleme: 13:53
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Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, okul sporları şenliği ortaokul müsabakaları'nda kıyasıya yarışan sporcularla bir araya geldi.

Yıldırım Belediyesi tarafından düzenlenen okul sporları şenliği, ortaokul müsabakaları devam ediyor. İlkokul, orta okul ve lise kategorilerinde 8 ayrı branşta 4 bin 142 çocuğun katıldığı şenliğin ilkokul ve lise kategorileri tamamlanırken, ortaokul müsabakaları ise kıyasıya mücadelelere sahne oluyor. 46 okuldan 191 takım halinde bin 944 öğrenci basketbol, futbol, futsal, masa tenisi, dart, satranç, 3x3 basketbol ve voleybol branşlarında yarışıyor. Yarışmaların tamamlanmasının ardından dereceye giren takımlar ödüllendirilecek.

Yıldırım'ın gerçek sahibinin gençler ve çocuklar olduğunu hatırlatan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Bu farkındalıkla evlatlarımızın ruhsal ve fiziksel gelişimlerine katkı sağlamak için projeler hayata geçiriyoruz. Bir taraftan spor şenlikleri düzenlerken diğer yandan ilçemizi kütüphanelerle donatıyor, kültürel ve sanatsal etkinliklerin merkezi haline dönüştürüyoruz. Çocuklarımıza ve gençlerimize yönelik spor yatırımlarımızın meyvelerini topluyoruz. Lisanslı sporcu sayımız 5 bine yaklaşırken, sporcularımız 3 bin madalya ve 198 kupa kazandı. Geride kaldığımız süreçte çocuklardan kadınlara, gençlerden özel kardeşlerimize 260 bin hemşerimize spor hizmeti verdik" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Yıldırım Belediyesi Okul Sporları Şenliği Devam Ediyor - Son Dakika

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