Yıldırım: İki Santrfor Alacağız - Son Dakika
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Yıldırım: İki Santrfor Alacağız

05.06.2026 21:27
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Fenerbahçe Başkan Adayı Yıldırım, yarınki kongrede iki santrforu açıklayacaklarını duyurdu.

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, "Muhakkak iki santrfor alacağız. Bu isimleri yarın kongrede açıklayacağım. İyi bir takım kuracağız. Samandıra Tesisleri'ni iyi bir ele alacağız. Orada Fenerbahçe'nin eski ruhunu yaşatacağız" dedi.

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün yarın ve 7 Haziran Pazar günü gerçekleştireceği Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı öncesi çalışmalarını sürdüren başkan adayı Aziz Yıldırım, Bahçelievler'de kongre üyeleri ve taraftarlarla buluştu. Kongrenin Fenerbahçe camiası için önemine değinen Yıldırım, "6-7 Haziran'da Fenerbahçe'nin geleceği ile ilgili sizler karar vereceksiniz. Biz Aziz Yıldırım ve arkadaşları yönetime, göreve talip olduk. Bu görev nedir; 12 yıldır Fenerbahçe'nin başarılı olamamasının sonunda gelinen noktanın düzeltilmesi, ileri doğru şampiyonluklar yaşayarak çocukların ağlamasını önlemek için el birliğiyle bütün camianın birleşerek, ayrışmaların ortadan kalkmasıyla bir hedef koyarak hep beraber bu yola çıkıyoruz. Bizler inanıyoruz ki bu sene Fenerbahçe camiası birlik ve beraberlik içinde olursa biz şampiyon oluruz. Fenerbahçe camiasının önünde hiç kimse duramaz. Yalnız Fenerbahçe futbol takımı değil, spor kulübü diyoruz. Bütün branşlarda 100. yılda olduğu gibi 120. yılda başarı vadediyoruz ve hepsinde şampiyon olacağız" ifadelerini kullandı.

"Kongrede iki santrforu açıklayacağım"

Futbol A takımı için konuşan Yıldırım, "Biliyorsunuz oyuncu takviyesi; muhakkak iki santrfor alacağız. Bu isimleri yarın kongrede açıklayacağım. İyi bir takım kuracağız. Samandıra Tesisleri'ni iyi bir ele alacağız. Orada Fenerbahçe'nin eski ruhunu yaşatacağız. Statta hep beraber tribünlerde eskiden olduğu gibi coşkuyla takımımız destekleyeceğiz. Camia olarak sarmalayacağız hep beraber başarıya ulaşacağız" dedi.

"Cherif, 3. forvet olacak"

Bir taraftarın, "Takıma 3 forvet transferi gerekli" olduğuna dair soruyu yanıtlayan Yıldırım, "İki forvet ile anlaştık. 3. forvet de Cherif. Çünkü genç 23 yaş altı kuralına uyduğu için ondan faydalanacağız. Sosyal medyam yok, hiçbir zaman da katılmadım. Yanımdaki genç arkadaşlarda var bende yok" değerlendirmesinde bulundu.

"Stat için buradan çıkmayalım derim"

Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nin yenilenmesinin mevcut yerinde olmasını isteyen bir kongre üyesine görüşünü aktaran Yıldırım, "Fenerbahçe'nin menfaatleri doğrultusunda kongreye getiririz. Kongrede de fikrimi söylerim. Buradan çıkmayalım diye düşünüyorum derim. Ama alternatifleri size sunma mecburiyetim var" diye konuştu.

1959 yılı öncesi şampiyonluklar

Aziz Yıldırım, 1959 yılı öncesi şampiyonluklarla ilgili görüşünü yineleyerek şunları söyledi:

"Tespit edip de hangi yıllarda şampiyon olmuşsak bunları noter kanalıyla federasyona gönderip ondan sonra yıldız üzerine ne yapmak istiyorsak biz yapabiliriz. Federasyon bize, 'sen yapamazsın' derse, biz de, Beşiktaş'a eklenen iki şampiyonluk için o yıldızı oraya koymasına müsaade edemezsin. Bizim belgeleyip göğsümüze koymaya engel değil. Ancak biz dersek ki, 1959 yılından bu yana ligde şampiyonluk payıyla ilgili parasal konuyla ilgili o rakamın içinden 9 tane daha şampiyonluktan pay sahibi istiyoruz derseniz, o zaman vermezler. O zaman problem başlar."

Kongre üyelerine çağrı

Aziz Yıldırım, oy kullanacak kongre üyelerine de çağrıda bulunarak, "Kararsız olanlar şuna baksın; bir tarafta ben ve arkadaşlarımın olduğu liste. Öbür tarafta diğer aday ve listesi. Size neler vadediyor, neler yapmak istiyorlar, bunu görüp karar versinler. Böyle bir seçim, 'oyuncu alacağım' sözleriyle olmamalı. Gerçekler ve hayaller var. Hayale bakarsan kimleri getireceğim. Hayaller ve gerçekleri karıştırmayalım" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

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