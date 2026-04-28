Yıldırımlı karatecilerden madalya yağmuru

Bursa Yıldırım Belediyesi'nin, spora ve sporcuya yaptığı yatırımlar meyvelerini vermeye devam ediyor. Emir Buğra Gencan İller Arası Kyokushin Turnuvası'na Yıldırımlı sporcular damga vurdu. Farklı şehirlerden 220 sporcunun katıldığı turnuvadan Yıldırımlı sprocular; 20'si altın, 16'sı gümüş ve 29 'u bronz olmak üzere toplamda 65 madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Turnuvada gösterdikleri başarılı performanslarla 65 madalya toplayan sporcuları tebrik eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Sporcularımızı, antrenörlerimizi ve emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Spora ve sporcuya desteğimiz artarak devam edecek; Yıldırım'ı her alanda olduğu gibi sporda da marka bir ilçe haline getirme hedefimizden asla vazgeçmeyeceğiz" ifadelerini kullandı. - BURSA