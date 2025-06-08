Yıldız B Buz Hokeyi Takımı Şampiyonada Zirve Hedefli

Bursa'da antrenör Seda Takar tarafından kurulan Yıldız B Buz Hokeyi Takımı, Türkiye Buz Hokeyi Federasyonunca 14-15 Haziran'da Ankara'da düzenlenecek 2024-2025 Yıldız B Türkiye Şampiyonası'nda birincilik hedefliyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde Kestel Olimpik Buz Pateni ve Hokey Salonu'nda buz hokeyi antrenörü olarak görev yapan Seda Takar, yaklaşık 2 sene önce buradaki okul gruplarında, parklarda, halk seanslarında görüp yetenekli bulduğu kızlardan buz hokeyi takımı kurdu.

Buzda ayakta durmayı dahi bilmeyen 10-11 yaşındaki çocuklar, antrenörlerinin ve ailelerinin desteğiyle 2 yılda 2023-2024 Yıldız B Türkiye Şampiyonası'nda 18 takım içerisinde 7'nci olarak başarı elde etti.

Haftanın 7 günü antrenman yapan "Buzun kraliçeleri", 14-15 Haziran'da Ankara'da düzenlenecek 2024-2025 Yıldız B Türkiye Şampiyonası'nda zirvede yer almayı hedefliyor.

Antrenör Seda Takar, AA muhabirine, takımı algıları açık olan yetenekli çocuklardan oluşturduğunu söyledi.

Buz hokeyi hakkında bilgisi olmayan çocukları eğittiğini anlatan Takar, "Temelden kayma eğitimiyle başlayıp daha sonra teknik kısma geçerek ilerlettik. Çocuğun ilk aşamadan istekli olması çok önemli bizim için. Eğer istemezse ve bu branşı sevmezse zaten gelmesi mümkün değil." dedi.

Takar, ailelerin önce buz hokeyine ön yargılı yaklaştığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Kız çocukları burada güçlü birer savaşçıya dönüştü. Bu branşı çok güzel şekilde yapıyorlar. Geldikleri seviyeye aileleri bile inanamıyor. 'Hocam nasıl bu seviyeye geldiler?' diyorlar. Buzun üstünde durmayı bırakın artık, pas atıyor, pas veriyor, şut çekiyor, maçlara gidiyorlar. Hem buz dışında hem buz içerisinde çok fazla emek verdik. Sporcularım ve velilerimizle iş birliği içindeyiz. Ailelerin desteği çok önemli çünkü günde çift antrenmanlarımızın olduğu oluyor. Bu süreçte mesailerinden izin alarak geliyorlar. Büyük fedakarlık barındırıyor bu branş gerçekten."

"Süper Lig'e çıkmayı istiyoruz"

Seda Takar, bir yıl önce katıldıkları Türkiye Şampiyonası'nda birçok takımı geride bırakarak 7'nci olduklarını, bu yıl düzenlenecek organizasyonda ise derece elde etmeyi beklediklerini söyledi.

Gelecek yıl mücadele edecekleri Anadolu Yıldızlar Ligi'nde madalya almayı hedeflediklerini vurgulayan Takar, şöyle konuştu:

"Geleceğe yönelik buradaki hedefimiz çok uzun süreli çünkü çok zor bir branş. Uzun emek, çaba ve zamandan sonra kaymağını yiyeceğimiz bir branş. Uzun süreli hedefimiz olarak 18 yaş altı ligine ve yaşları büyüdükçe de Süper Lig'e çıkmayı istiyoruz. Tabii ki uzun süreli bir hedef bu."

Takar, hedeflerinin uzun vadeli olduğuna değinerek, Türkiye Buz Hokeyi Milli Takımı'nın gelecekteki kadın sporcularını yetiştirdiklerinin altını çizdi.

"Kendimi bu spora adadım"

Takımın oyuncularından 12 yaşındaki Meryem Simirna Özkan, önceleri tesiste buz pateni kursuna başladığını, daha sonra Seda Takar'dan takıma katılma teklifi aldığını söyledi.

Buz hokeyini çok sevdiğini dile getiren Meryem Simirna, "Kendimi bu spora adadım. Milli takıma girmek istiyorum. Daha sonra da antrenör olmak istiyorum. Böyle daha küçük takımlara öğretmek istiyorum. Onlar da büyüyünce iyi bir takım olsun istiyorum." ifadelerini kullandı.

Takımın kalecisi olan 13 yaşındaki Azra Ögünç ise 2 sene önce bir okul gezisiyle tesise geldiğini, daha sonra Seda Takar tarafından keşfedildiğini anlattı.

Takıma seçilince kendine hedefler belirlediğini aktaran Azra, şunları kaydetti:

"Şu anki planım, önce Bursa'yı temsil edip ay-yıldızlı formamızı güzelce yurt dışına taşımak. Daha sonra yurt dışında gelişmek istiyorum. Adımı ve bu sporu daha çok geliştirmek istiyorum. Hele ki Türkiye'nin ismini daha çok duyurmak istiyorum. Arkadaşlarımla beraber milli takıma girersem, Bursa'yı da temsil edebilirsem ne mutlu bana."