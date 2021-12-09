Yıldız erkek voleybolda şampiyon belli oldu

DÜZCE(İHA) – Düzce'de Okul Sporları Yıldız Erkek Voleybol il birincisi Akçakoca Bahaettin Güçlü Orta Okulu birinci oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereği 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Okul Spor yarışmaları kapsamında yıldız erkek voleybol il birinciliği yapıldı.

Düzce 18 Temmuz Spor Salonu'nda yapılan Yıldız Erkek Voleybol il birinciliği müsabakalarında 6 takım katıldı. A Grubunda Akçakoca Bahaettin Güçlü Orta Okulu, Kaynaşlı Üçköprü Orta Okulu ve Kaynaşlı Osmangazi Orta Okulu, B Grubunda ise Şehit Yalçın Güzeler Orta Okulu, Bilgi Orta Okulu ve İsmetpaşa Orta Okulu mücadele etti.

Yıldız Erkek Voleybol İl Birinciliği müsabakaları sonunda Akçakoca Bahaettin Güçlü Orta Okulu birinci, Bilgi Orta Okulu ikinci, Kaynaşlı Üçköprü Orta Okulu üçüncü ve Şehit Yalçın Güzeler Orta Okulu dördüncü oldu. Dereceye giren takımlara ödüllerini Spor Hizmetleri Müdürü Gülay Ercan takdim etti. - DÜZCE