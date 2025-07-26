Süper Lig devi Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Arda Turan'ın çalıştırdığı Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'i konuk etti.
Siyah-beyazlı ekipte yeni transferler David Jurasek, Tammy Abraham ve Orkun Kökçü, karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Beşiktaş, karşılaşmayı 4-2 kaybederek tur şansını zora soktu.
Mücadelede 60. dakikada Milot Rashica'nın yerine oyuna giren Ernest Muci, karşılaşmanın sonlarına doğru uzaktan bir şutla kaleyi yokladı. Ancak şut auta gitti. Pozisyonun ardından ise şaşırtan bir detay ortaya çıktı. Ernest Muci'nin çektiği şut, foto muhabiri Saycan Sayım'a isabet etti. Sayım'ın kolunda iki kırık, bir çatlak oluştuğu tespit edildi.
İşte Saydam'ın son hali;
Son Dakika › Spor › Yıldız futbolcunun çektiği şut kolunu kırdı - Son Dakika
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