Dünyaca ünlü futbolcu Christian Pulisic hakkında ortaya atılan sadakatsizlik iddialarında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Pulisic’in eski sevgilisi, daha önce yaptığı suçlamalardan geri adım attı.
Daha önce Pulisic’in kendisine sadakatsizlik yaptığını ve birlikteyken “Raya” uygulamasını kullandığını öne süren eski sevgilisi, Instagram üzerinden yaptığı açıklamayla iddialarını geri çekti. Açıklamasında, “Özel bir konu hakkında bazı yorumlar yaptım ve bunlar bağlamından koparıldı. Yanlış bilgi aldım” ifadelerini kullandı.
Paylaşımında Pulisic’i savunan ifadeler kullanan eski sevgili, “O, sadakatsizlik yapan biri değil. Hikâyenin başka bir versiyonu benden gelmedi” diyerek önceki iddialarını yalanladı.
Sosyal medyada geniş yankı uyandıran iddialar, bu açıklamayla birlikte kısa sürede etkisini kaybetti. Pulisic cephesinden ise konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmedi.
Son Dakika › Spor › Yıldız futbolcunun eski sevgilisi aldatma iddialarını geri çekti - Son Dakika
