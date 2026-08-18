Yıldız Kızlar Çeyrek Finale Yükseldi
16 Yaş Altı Kız Milli Takımı, Hırvatistan'ı 61-40 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
FIBA 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden 16 Yaş Altı Yıldız Kız Milli Takımı, son 16 turu maçında karşılaştığı Hırvatistan'ı 61-40 mağlup etti.
16 Yaş Altı Yıldız Kız Milli Takımı, FIBA 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası son 16 turu maçında karşılaştığı Hırvatistan'ı 61-40 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
Ay-yıldızlılar müsabakaya Kadriye Erva Özek, Zeynep Gülşen Şencan, Nisa Söylemez, Doğa Nur Aksoy ve Ezgi Ülker beşiyle başladı. Karşılaşmanın ilk çeyreğini 16-10, ilk yarısını 37-20, üçüncü çeyreği de Milliler 51-30 önde tamamladı.
16 Yaş Altı Yıldız Kız Milli Takımı, çeyrek finalde yarın Slovenya ile karşı karşıya gelecek.
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