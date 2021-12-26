Eskişehir'de düzenlenen Yıldızlar 17 Yaş Altı ve Büyükler Flöre Türkiye Şampiyonası sona erdi.

Şehit Anıl Gül Spor Salonu'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri alınarak gerçekleştirilen ve iki gün süren organizasyonda yıldızlarda 143, büyüklerde ise 157 olmak üzere 300 flöreci, kürsü mücadelesi verdi.

Adıyaman, Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Mersin ve Muğla olmak üzere Türkiye'nin 10 ilinden eskrimcilere ev sahipliği yapan organizasyonda, yıldızlar flörede Kayhan Sırmacı ve Alisa İsbir, büyükler flörede ise Utku Özyalçın ve Alisa İsbir altın madalyanın sahibi oldu.

Organizasyonda dereceye giren sporculara ve antrenörlerine madalyalarını, Türkiye Eskrim Federasyonu (TEF) Başkan Yardımcısı Ahmet Hakan Hayber, TEF Teknik Kurul Koordinatörü Yusuf Barsbuğa, TEF Teknik Kurul üyeleri Mustafa Uslular ve Kamil Özdemir verdi.