Yıldızlar Avrupa Judo Kupası\'nda ilk gün müsabakaları tamamlandı

Kocaeli'de düzenlenen Yıldızlar Avrupa Judo Kupası'nda ilk gün müsabakalarının ardından madalyalar sahiplerini buldu.
Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda gerçekleştirilen, Avrupa Judo Birliği (EJU) ve Türkiye Judo Federasyonu faaliyet takviminde yer alan organizasyonda, 16 ülkeden 459 sporcu mücadele ediyor.
Yarın yapılacak karşılaşmalarla sona erecek turnuvanın ilk gününde dereceye giren sporcular şöyle:
13 yaş altı erkekler
46 kilo
1- Omar Alassad-Mısır
2- Rostislav Georgiev-Bulgaristan
3- Muhanna Alhajri-Kuveyt
3- Ömer Talha Özbay-Türkiye
50 kilo
1- Mehmet Talha Oruç-Türkiye
2- Nikolaos Lourentzatos-Yunanistan
55 kilo
1- Alii Khasanov-IJF
+60 kilo
1- Yiğitalp Çakır-Türkiye
2- Şükrü Malik Ciltepe-Türkiye
13 yaş altı kadınlar
48 kilo
1- Belinay Kavak-Türkiye
52 kilo
1- Serra Demir-Türkiye
+57 kilo
1- Yağmur Korkmaz-Türkiye
2- Fatma Nur Genç-Türkiye
3- Gökçe Tayyan-Türkiye
15 yaş altı erkekler
38 kilo
1- Shapagat Amandyk-Kazakistan
2- Tunar Elvin Hacılı-Azerbaycan
3- Mansur Mubarak-Kazakistan
3- Roman Bobrov-IJF
42 kilo
1- Nikoloz Mighrijanashvili-Gürcistan
2- Kerem Çebi-Türkiye
3- Mahammad Kamal Seferov-Azerbaycan
3- Akbar Imran Qadirli-Azerbaycan
46 kilo
1- Süleyman Doğru-Türkiye
2- Andria Tsurtsumia-Gürcistan
3- Saba Bodaveli-Gürcistan
3- Qerib Malik Atabayev-Azerbaycan
50 kilo
1- Shokhjakhon Usmonov-Özbekistan
2- Nurakhmet Zhubatkan-Kazakistan
3- Emil Natiq Murvaladov-Azerbaycan
3- Samet Buluk-Türkiye
15 yaş altı kadınlar
36 kilo
1- Elifsu Esenboğa-Türkiye
2- Erva Eren-Türkiye
3- İlgin Zincir-Türkiye
3- Hira İsnas-Türkiye
40 kilo
1- Elvan Kırt-Türkiye
2- Yağmur Meral-Türkiye
3- Melek Saraç-Türkiye
3- Elif Sanier-Türkiye
44 kilo
1- Sude Akan-Türkiye
2- Ramina Abisheva-Kazakistan
3- Semanur Acar-Türkiye
3- İlayda Kurt-Türkiye
48 kilo
1- Büşra Birleşik-Türkiye
2- Fatima Zehra Turan-Türkiye
3- Tatia Gigilashvili-Gürcistan
3- Yağmur Tabassum Abdullayeva-Azerbaycan
52 kilo
1- Betül Yılmaz-Türkiye
2- Sunay Vasif Macidova-Azerbaycan
3- Leyla Tazegül-Türkiye
3- Medine Özdurmuşoğlu-Türkiye
Son Dakika › Spor › Yıldızlar Avrupa Judo Kupası'nda ilk gün müsabakaları tamamlandı - Son Dakika
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