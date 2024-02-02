 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Yıldızlar, Gençler, 23 Yaş Altı ve Büyükler Türkiye Halter Şampiyonası Ankara'da başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Yıldızlar, Gençler, 23 Yaş Altı ve Büyükler Türkiye Halter Şampiyonası Ankara'da başladı

Yıldızlar, Gençler, 23 Yaş Altı ve Büyükler Türkiye Halter Şampiyonası Ankara\'da başladı

Yenimahalle Spor Kompleksi'nde düzenlenen organizasyonda 471 sporcu madalya için mücadele edecek. Açılış törenine Ankara Gençlik Spor İl Müdürü Mustafa Çelik, Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü ve diğer yetkililer katıldı. Talat Ünlü, dopingle mücadele konusunda titiz bir çalışma içerisinde olduklarını belirtti ve desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve diğer yetkililere teşekkür etti.

02.02.2024 18:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yıldızlar, Gençler, 23 Yaş Altı ve Büyükler Türkiye Halter Şampiyonası, Ankara'da başladı.

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Yenimahalle Spor Kompleksi'nde düzenlenen organizasyonda 471 sporcu madalya için mücadele edecek.

Organizasyonun açılış törenine Ankara Gençlik Spor İl Müdürü Mustafa Çelik, Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, Eski Avrupa Halter Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Hasan Akkuş, Sağlık Kurulu Başkanı Dr. Uğur Yıldız ile federasyon yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Talat Ünlü, Ankara'da güzel bir organizasyonu gerçekleştireceklerini vurgulayarak, "Federasyon olarak dopingle mücadele konusunda titiz bir çalışma içerisindeyiz. Bizlere her zaman destek olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak'a, bakan yardımcılarımıza ve genel müdürümüze teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Türkiye, Ankara, Spor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yıldızlar, Gençler, 23 Yaş Altı ve Büyükler Türkiye Halter Şampiyonası Ankara'da başladı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2024 19:58:57. #1.12#
SON DAKİKA: Yıldızlar, Gençler, 23 Yaş Altı ve Büyükler Türkiye Halter Şampiyonası Ankara'da başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement