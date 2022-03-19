Yıldızlar Tekvando Grup Müsabakaları Karaman'da başladı - Son Dakika
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Yıldızlar Tekvando Grup Müsabakaları Karaman'da başladı

19.03.2022 15:26
Yıldızlar Tekvando Grup Müsabakaları Karaman'da başladı

Karaman'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen Okul Sporları Yıldızlar Tekvando Grup Müsabakaları 15 ilden 350 sporcunun katılımı ile başladı.

Karaman'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen Okul Sporları Yıldızlar Tekvando Grup Müsabakaları 15 ilden 350 sporcunun katılımı ile başladı.

Kazım Karabekir Spor Salonu'nda başlayan ve Karaman'ın da yer aldığı grup müsabakalarında Adana, Aksaray, Ankara, Antalya, Hatay, Kayseri, Kırşehir, Konya, Mersin, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Sivas ve Yozgat illerinden sporcular yarı final mücadelesi verecek. 21 hakemin görev aldığı müsabakalarda ise ilk gün erkeklerde 33, 41, 49 bayanlarda ise 29, 37 ve 44 kilo olmak üzere 6 sıklette müsabakalar yapılacak.

Üç gün sürecek müsabakalarda tüm hakem ve sporculara başarılar dileyen Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek, "Öncelikle tüm takımlarımızı ilimizde ağırlamaktan dolayı mutluluk duyduğumuzu belirterek sporcularımıza müsabakalarda başarılar diliyorum. Biliyorum ki sporcularımız illerini en iyi şekilde temsil etmek için mücadele edecek ve ter dökecek. Bizler de sporcularımızın en iyi şartlarda mücadele edebilmesi için tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Müsabakalar sonunda yarı finale yükselme başarısı gösteren sporcularımıza Türkiye finalleri yolunda başarılar diliyorum" dedi. - KARAMAN

Yıldızlar Tekvando Grup Müsabakaları Karaman'da başladı
Yıldızlar Tekvando Grup Müsabakaları Karaman'da başladı

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Kazım Karabekir, Aksaray, gençlik, Karaman, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Yıldızlar Tekvando Grup Müsabakaları Karaman'da başladı - Son Dakika


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