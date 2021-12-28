Galatasaraylı yetkililer dünyanın en iyi forvetleri arasında yer alan Luis Suarez ile görüşme yaptığı öğrenildi. Mynet'in haberine göre; 30 Haziran 2022 tarihinde sözleşmesi bitecek olan yıldız oyuncunun menajeriyle bir görüşme gerçekleştirildi.
Corinthians'ın kadrosuna katmak istediği Luiz Suarez'le Galatasaray da bir görüşme yaptı. Önceliğini Avrupa'da kalmaya veren Uruguaylı golcü eğer Galatasaray ile anlaşamazsa Brezilya Ligi'ne gidecek.
Atletico Madrid'de geçen sezon şampiyonluk yaşamayasına rağmen Luis Suarez'in keyfi yok. Çünkü teknik direktör Diego Simeone ile arasında sorun var. Bu yüzden devre arasında ayrılmak istiyor.
Atletico yönetimi Luis Suarez için bonservis bedeli istemiyor. Ancak Suarez'in yıllık maaşı 6 milyon Euro. Eğer sezon sonuna kadar Galatasaray'a gelecek olursa kulübün kasasından 3 milyon Euro çıkması gerekecek.
Kaynak: Diğer
Son Dakika › Spor › Yıldızların ağababası Türkiye'yi ayağa kaldıracak! Galatasaray'dan bomba iddia - Son Dakika Spor