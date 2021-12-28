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Yıldızların ağababası Türkiye'yi ayağa kaldıracak! Galatasaray'dan bomba iddia - Son Dakika

Yıldızların ağababası Türkiye'yi ayağa kaldıracak! Galatasaray'dan bomba iddia

28.12.2021 17:32
Yıldızların ağababası Türkiye'yi ayağa kaldıracak! Galatasaray'dan bomba iddia

İyi bir golcü arayışı olan Galatasaray için taraftarı heyecanlandıran bir iddia gündeme geldi. Galatasaray'ın Luis Suarez için girişim yaptığı, Uruguaylı yıldızın da buna sıcak baktığı öne sürüldü.

Galatasaraylı yetkililer dünyanın en iyi forvetleri arasında yer alan Luis Suarez ile görüşme yaptığı öğrenildi. Mynet'in haberine göre; 30 Haziran 2022 tarihinde sözleşmesi bitecek olan yıldız oyuncunun menajeriyle bir görüşme gerçekleştirildi.

Yıldızların ağababası Türkiye'yi ayağa kaldıracak! Galatasaray'dan asrın bombası

ÖNCELİĞİ AVRUPA

Corinthians'ın kadrosuna katmak istediği Luiz Suarez'le Galatasaray da bir görüşme yaptı. Önceliğini Avrupa'da kalmaya veren Uruguaylı golcü eğer Galatasaray ile anlaşamazsa Brezilya Ligi'ne gidecek.

Yıldızların ağababası Türkiye'yi ayağa kaldıracak! Galatasaray'dan asrın bombası

HOCA İLE ARASI SORUNLU

Atletico Madrid'de geçen sezon şampiyonluk yaşamayasına rağmen Luis Suarez'in keyfi yok. Çünkü teknik direktör Diego Simeone ile arasında sorun var. Bu yüzden devre arasında ayrılmak istiyor.

BONSERVİS VERİLMEYECEK

Atletico yönetimi Luis Suarez için bonservis bedeli istemiyor. Ancak Suarez'in yıllık maaşı 6 milyon Euro. Eğer sezon sonuna kadar Galatasaray'a gelecek olursa kulübün kasasından 3 milyon Euro çıkması gerekecek.

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Koruyucu Aile Günü, Luis Suarez, Galatasaray, Mynet, Spor, Son Dakika

Kaynak: Diğer

Son Dakika Spor Yıldızların ağababası Türkiye'yi ayağa kaldıracak! Galatasaray'dan bomba iddia - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Yıldızların ağababası Türkiye'yi ayağa kaldıracak! Galatasaray'dan bomba iddia - Son Dakika
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