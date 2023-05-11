Yılın bomba haberi! Şenol Güneş, Trabzonsporlu yıldızı renklerine bağlamak istiyor - Son Dakika
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Yılın bomba haberi! Şenol Güneş, Trabzonsporlu yıldızı renklerine bağlamak istiyor

Yılın bomba haberi! Şenol Güneş, Trabzonsporlu yıldızı renklerine bağlamak istiyor

11.05.2023 19:25

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Trabzonspor'da kiralık olarak forma terleten Lille'in futbolcusu Yusuf Yazıcı'yı kadrosunda görmek istiyor.

Süper Lig'de şampiyonluk iddiası devam eden Beşiktaş'ta önümüzdeki sezonun kadro planlamasına başladı. Siyah-Beyazlılar yerli ve yabancı futbolcular için Şenol Güneş'in önerdiği isimler üstünde duruyor.

İKİNCİ TRABZONSPOR MACERASI HÜSRAN

Rusya'da geçirdiği başarılı sezonun ardından Lille'den Trabzonspor'a kiralanan Yusuf Yazıcı, beklentilerin altında kaldı. Fransız ekibi, 26 yaşındaki milli futbolcu ile yola devam etmek istemiyor.

ŞENOL GÜNEŞ'İN GÖZDESİ

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, maliyeti uygun olursa Yusuf Yazıcı'nın kadroya kazandırılmasını istiyor. Sezon sonunda kulübüne dönecek olan Yusuf, bonservisiyle Beşiktaş'a transfer olabilir.

14 MAÇTA 5 GOL

Yusuf bu sezon Süper Lig'de çıktığı 13 maçta 3 gol kaydetti. Türkiye Kupası'ndaki 1 maçta ise 2 kez fileleri sarstı.

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Yılın sürprizi! Şenol Güneş, Trabzonsporlu yıldızı Beşiktaş'a istiyor Yılın sürprizi! Şenol Güneş, Trabzonsporlu yıldızı Beşiktaş'a istiyor

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