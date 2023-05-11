Yılın bomba haberi! Şenol Güneş, Trabzonsporlu yıldızı renklerine bağlamak istiyor

Süper Lig'de şampiyonluk iddiası devam eden Beşiktaş'ta önümüzdeki sezonun kadro planlamasına başladı. Siyah-Beyazlılar yerli ve yabancı futbolcular için Şenol Güneş'in önerdiği isimler üstünde duruyor.
Rusya'da geçirdiği başarılı sezonun ardından Lille'den Trabzonspor'a kiralanan Yusuf Yazıcı, beklentilerin altında kaldı. Fransız ekibi, 26 yaşındaki milli futbolcu ile yola devam etmek istemiyor.
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, maliyeti uygun olursa Yusuf Yazıcı'nın kadroya kazandırılmasını istiyor. Sezon sonunda kulübüne dönecek olan Yusuf, bonservisiyle Beşiktaş'a transfer olabilir.
Yusuf bu sezon Süper Lig'de çıktığı 13 maçta 3 gol kaydetti. Türkiye Kupası'ndaki 1 maçta ise 2 kez fileleri sarstı.
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