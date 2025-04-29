Yılın sürprizi: Manchester City\'nin hedefi Gabriel Sara

Premier Lig ve Avrupa'da gelecek sezon şampiyonluk hedefleyen Manchester City, yeni sezona güçlü bir kadro ile girmek için transfer hamlelerine hız verirken sürpriz bir hamle geldi. Pep Guardiola'nın yönetimindeki İngiliz devinin gündeminde Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı Gabriel Sara'nın olduğu iddia edildi.

YAKIN ÇEVRESİYLE TEMASA GEÇİLDİ

Foot Mercato'da yer alan habere göre, Manchester City, yaz transfer dönemi için Brezilyalı yıldızı ciddi şekilde değerlendiriyor. Haberde, City yönetiminin 25 yaşındaki futbolcunun yakın çevresiyle temasa geçtiği ve oyuncunun durumu hakkında bilgi aldığı belirtildi. Deneyimli hoca Guardiola'nın özellikle hücum hattında çeşitlilik yaratmak istediği ve bu doğrultuda uzun süredir takip ettiği Gabriel Sara'yı kadroya katmayı istediği dile getirildi.

SEZON RAKAMLARI

Sezon başında Norwich City'den 18 milyon euro karşılığında Galatasaray'a transfer olan 25 yaşındaki Sara, bu sezon Sarı-kırmızılı formayla41 resmi maça çıktı. Yıldız isim takımına 2 gol ve 8 asistlik katkı sağladı.