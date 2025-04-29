Yılın sürprizi: Manchester City'nin hedefi Gabriel Sara - Son Dakika
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Spor

Yılın sürprizi: Manchester City'nin hedefi Gabriel Sara

Yılın sürprizi: Manchester City\'nin hedefi Gabriel Sara

Galatasaraylı futbolcu Gabriel Sara için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı, Sara, Manchester City'nin önümüzdeki yaz transfer dönemindeki en önemli hedeflerinden biri olarak listeye yazıldı. Brezilyalının yakın çevresiyle City yönetimi arasında ilk temaslar kuruldu.

29.04.2025 16:53
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Premier Lig ve Avrupa'da gelecek sezon şampiyonluk hedefleyen Manchester City, yeni sezona güçlü bir kadro ile girmek için transfer hamlelerine hız verirken sürpriz bir hamle geldi. Pep Guardiola'nın yönetimindeki İngiliz devinin gündeminde Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı Gabriel Sara'nın olduğu iddia edildi.

YAKIN ÇEVRESİYLE TEMASA GEÇİLDİ

Foot Mercato'da yer alan habere göre, Manchester City, yaz transfer dönemi için Brezilyalı yıldızı ciddi şekilde değerlendiriyor. Haberde, City yönetiminin 25 yaşındaki futbolcunun yakın çevresiyle temasa geçtiği ve oyuncunun durumu hakkında bilgi aldığı belirtildi. Deneyimli hoca Guardiola'nın özellikle hücum hattında çeşitlilik yaratmak istediği ve bu doğrultuda uzun süredir takip ettiği Gabriel Sara'yı kadroya katmayı istediği dile getirildi.

SEZON RAKAMLARI

Sezon başında Norwich City'den 18 milyon euro karşılığında Galatasaray'a transfer olan 25 yaşındaki Sara, bu sezon Sarı-kırmızılı formayla41 resmi maça çıktı. Yıldız isim takımına 2 gol ve 8 asistlik katkı sağladı.

Manchester City FC, Galatasaray, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yılın sürprizi: Manchester City'nin hedefi Gabriel Sara - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Serkan Yalçın:
    hahaha hiç güleceğim yoktu Manchester City tuvalet temizliği için alabilir Suri sarayı 7 56 Yanıtla
  • Mustafa Soğancı:
    BELLİ BELLİ SİZİN TOPCULARIN NERDEN TRANSFER EDİLDİĞİ DEMEKKİ KOÇ TUVALET TEMİZLEYİCİLERDEN TAKIM KURDUĞU İÇİN BU DURUMDASINIZ ZATEN. 37 4 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    BABANIZ GALATASARAY YALÇIN 31 3 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    KOCANZ GALATASARAY SERKAN YALCIN SESINIZ KESILDIYDI YINE CIK.AYA BAŞLAMIŞ 27 2 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    KOCANIZ GALATASARAY SERKAN 24 3 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    BABANIZ GALATASARAY 20 3 Yanıtla
  • Pinokyo Net:
    adınızı balonhaber.com olarak değiştirin 5 4 Yanıtla
  • Halil Erol:
    Bi git il laaa 2 6 Yanıtla
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