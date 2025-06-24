Yılın transfer bombası! Süper Lig'i sallayan golcü İstanbul'a iniyor - Son Dakika
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Yılın transfer bombası! Süper Lig'i sallayan golcü İstanbul'a iniyor

Yılın transfer bombası! Süper Lig\'i sallayan golcü İstanbul\'a iniyor
24.06.2025 07:33
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Süper Lig'de transfer döneminin flaş ismi Vincent Aboubakar, İstanbul'a geliyor. Son olarak Hatayspor'da forma giyen ve bonservisi elinde bulunan Kamerunlu golcü, yeni transfer görüşmeleri için İstanbul'a gelecek. Önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelecek olan Kamerunlu yıldız golcünün ligin yeni ekiplerinden Kocaelispor ile görüşeceği öğrenildi.

En son Süper Lig'den düşen Hatayspor'da forma giyen Vincent Aboubakar için sıcak bir gelişme yaşandı. Bonservisi elinde bulunan ve yeni adresi merak konusu olan Kamerunlu yıldız golcü, görüşmeler için İstanbul'a gelecek.

LİGE DAMGA VURMUŞTU

Beşiktaş'ta forma giydiği sezonlarda Süper Lig'e damga vuran Vincent Aboubakar, 2024'ün yazında siyah-beyazlılardan ayrılmıştı. İstanbul'dan ayrılan Kamerunlu yıldız golcünün yeni durağı ise Hatayspor olmuştu. Hatayspor'da fazla öne çıkamayan golcü oyuncu, bu yaz sözleşmesinin sona ermesiyle takımdan ayrıldı.

Yılın transfer bombası! Süper Lig'i sallayan golcü İstanbul'a iniyor

İSTANBUL'A GELİYOR

Uzun süredir yeni adresi merak konusu olan Vincent Aboubakar, gelecek sezon da Süper Lig'de boy göstermeye hazırlanıyor. Önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelecek olan Kamerunlu yıldız golcünün ligin yeni ekiplerinden Kocaelispor ile görüşeceği öğrenildi.

10 GOLE KATKI SAĞLADI

Vincent Aboubakar, geçen sezon Hatayspor formasıyla 28 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların 22'sinde ilk 11'de yer aldı. Toplam 2092 dakika sahada kalan 33 yaşındaki Kamerunlu yıldız golcü, 8 gol ve 2 asistle skora etki etti.

Vincent Aboubakar, Hatayspor, İstanbul, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yılın transfer bombası! Süper Lig'i sallayan golcü İstanbul'a iniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • 340856:
    sizin bu haber başlığıni atan eleman sırt tıklansın haber diye saçma sapan başlık atıyor iyice sapıttı. çoluk çocuk elinden alın şu siteyi... 58 0 Yanıtla
  • Hakan1421:
    Ali Koç İstanbul'a geldiğini duymasın Kocaelispora transfer çalımı atar, nede olsa Cenk tosundan daha kaliteli ve kariyerli 20 5 Yanıtla
  • RAMAZAN KARAMAN:
    siz kafayımı yediniz yılın transfer bombası diye başlık atıyosunuz adamın ahı gitmiş vahı kalmış ... 23 0 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    ne uçak miş ya bir türlü inemedi iniş takimlarinda sorunmu var ne 19 0 Yanıtla
  • elder.49:
    yorum yapmaya değmez haberiniz 9 1 Yanıtla
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