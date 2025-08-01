Yılın transferi duyuruldu! Ezeli rakibe hoş geldin Sacha Boey

Sacha Boey için transferde flaş bir gelişme yaşandı. Bir dönem Galatasaray'da forma giyen ve Bayern Münih'ten ayrılmaya hazırlanan yıldız oyuncu Sacha Boey'in transferi için ezeli rakip devreye girdi.

ALMANYA'DAN AYRILIYOR

2023-24 sezonunun ara transfer döneminde 30 milyon euroluk rekor bonservis bedeliyle Galatasaray'dan Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey için sıcak bir gelişme yaşandı. aksam.com.tr'nin Alman basınından aktardığı habere göre; Fransız oyuncu, bu yaz takımdan ayrılacak.

EZELİ RAKİP İŞİ BİTİRİYOR

Habere göre; Sacha Boey için eski takımı Rennes'in ezeli rakibi Marsilya devreye girdi. Fransız ekibi, 24 yaşındaki sağ bekin transferini satın alma opsiyonuyla kiralık olarak bitirmeye hazırlanıyor.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Sacha Boey, geçen sezon Bayern Münih formasıyla 21 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların 9'unda ilk 11'de yer aldı. Toplam 921 dakika sahada kalan 24 yaşındaki sağ bek, 1 gol ve 4 asistle oynadı.