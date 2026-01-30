Yıllar önceki olay yeniden gündemde! Osimhen için intikam zamanı

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirildi. Kura sonucunda Galatasaray, Avrupa futbolunun köklü kulüplerinden Juventus ile eşleşti. Sarı-kırmızılılar ilk maçı İstanbul'da oynayacak, rövanş karşılaşması ise Torino'da yapılacak.

TARİHLER NETLEŞTİ

Play-off turu maçları 17-18 Şubat ve 24-25 Şubat tarihlerinde oynanacak. Bu eşleşmeden galip çıkan taraf, adını Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna yazdıracak.

SPALLETTI-OSIMHEN GERİLİMİ GÜNDEME GELDİ

Eşleşmenin ardından dikkat çeken bir detay da yeniden gündeme geldi. Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti, Napoli'de görev yaptığı dönemde, şu anda Galatasaray forması giyen Victor Osimhen'i bir antrenman sırasında kadro dışı bırakarak sahadan kovmuştu. İtalyan basınında uzun süre konuşulan bu olay, Juventus-Galatasaray eşleşmesiyle birlikte tekrar hatırlandı.

GÖZLER OSIMHEN'DE OLACAK

Galatasaray'ın hücum hattındaki en önemli kozlarından biri olan Victor Osimhen'in, Spalletti'ye karşı sahada nasıl bir performans sergileyeceği şimdiden merak konusu oldu. Sarı-kırmızılı taraftarlar, bu eşleşmeyi sadece bir tur mücadelesi değil, aynı zamanda sembolik bir hesaplaşma olarak da görüyor.