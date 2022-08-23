YILLAR sonra küme düşüp yeni sezonda TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta yer alacak Balıkesirspor 'da kombine bilet fiyatları belli oldu. İç saha maçlarında geçerli sezonluk kombine kartların yarın saat 11.00'de kapalı tribün bin TL, maraton tribün ise 400 TL'den satışa çıkacağı açıklandı. Sezon öncesi Afyonkarahisar kampını tamamlayan Balıkesirspor, 2 günlük iznin ardından teknik direktör Muhammet Yılmaz yönetiminde antrenmanlarına tesislerinde yeniden başladı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Spor › Balıkesirspor'da kombineler satışta - Son Dakika

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