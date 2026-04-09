Yıllar sonra ortaya çıktı! Şimdi olsa yer yerinden oynar

Futbol tarihine damga vuran ilginç anlardan biri yıllar sonra yeniden gündeme geldi. 1978 yılında yaşanan ve uzun süre konuşulan olayın fotoğrafı ortaya çıktı.
Chelsea’de oynanan karşılaşmada sakatlanan futbolcu için sağlık ekipleri sahaya çağrıldı. Kulüp doktoru, sedyeyle birlikte hızlı bir şekilde oyuncuya müdahale etmek üzere sahaya girdi.
O anları çarpıcı kılan detay ise doktorun ağzında sigarayla sahaya gelmesi oldu. Ortaya çıkan fotoğrafta bu an net bir şekilde görülürken, görüntü kısa sürede sosyal medyada da dikkat çekti.
Günümüz futbolunda sıkı sağlık kuralları uygulanırken, bu görüntü geçmişteki farklı anlayışı bir kez daha gözler önüne serdi. Olay, futbol tarihinin en sıra dışı anları arasında yer almaya devam ediyor.
O anlardan kareler;
