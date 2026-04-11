Yıllar sonra şampiyonluğa koşan Arsenal kendi sahasında yenildi

İngiltere Premier Lig’in 32. haftasında lider Arsenal, sahasında Bournemouth’a 2-1 mağlup olarak şampiyonluk yarışında kritik bir kayıp yaşadı.
Karşılaşmaya hızlı başlayan konuk ekip, 17. dakikada Eli Junior Kroupi’nin golüyle öne geçti. Arsenal bu gole 35. dakikada Viktor Gyökeres’in penaltıdan kaydettiği golle yanıt verdi ve ilk yarı 1-1 eşitlikle tamamlandı.
Mücadelenin ikinci yarısında Bournemouth, 74. dakikada Alex Scott’un golüyle bir kez daha öne geçti. Kalan dakikalarda Arsenal aradığı golü bulamayınca sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.
Milli futbolcu Enes Ünal, karşılaşmanın 90. dakikasında oyuna dahil oldu ve galibiyete katkı veren isimler arasında yer aldı.
Bu sonuçla 8 maç sonra mağlubiyet yaşayan Arsenal 70 puanda kalırken, Bournemouth puanını 45’e yükseltti. İki maçı eksik olan Manchester City ile puan farkı 9’da kaldı.
Arsenal, Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında Sporting’i konuk edecek. Ligde ise bir sonraki hafta en yakın takipçisi Manchester City ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
