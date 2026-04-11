Yıllar sonra şampiyonluğa koşan Arsenal kendi sahasında yenildi

11.04.2026 16:42
İngiltere Premier Lig’in 32. haftasında lider Arsenal, sahasında Bournemouth’a 2-1 mağlup olarak şampiyonluk yarışında kritik bir kayıp yaşadı.

BOURNEMOUTH İLK YARIYI BIRAKMADI

Karşılaşmaya hızlı başlayan konuk ekip, 17. dakikada Eli Junior Kroupi’nin golüyle öne geçti. Arsenal bu gole 35. dakikada Viktor Gyökeres’in penaltıdan kaydettiği golle yanıt verdi ve ilk yarı 1-1 eşitlikle tamamlandı.

İKİNCİ YARIDA DARBE GELDİ

Mücadelenin ikinci yarısında Bournemouth, 74. dakikada Alex Scott’un golüyle bir kez daha öne geçti. Kalan dakikalarda Arsenal aradığı golü bulamayınca sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.

ENES ÜNAL SON ANLARDA SAHADA

Milli futbolcu Enes Ünal, karşılaşmanın 90. dakikasında oyuna dahil oldu ve galibiyete katkı veren isimler arasında yer aldı.

ZİRVE YARIŞI KIZIŞTI

Bu sonuçla 8 maç sonra mağlubiyet yaşayan Arsenal 70 puanda kalırken, Bournemouth puanını 45’e yükseltti. İki maçı eksik olan Manchester City ile puan farkı 9’da kaldı.

GÖZLER DEV MAÇTA

Arsenal, Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında Sporting’i konuk edecek. Ligde ise bir sonraki hafta en yakın takipçisi Manchester City ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

    Yorumlar (1)

  • harun 8071 harun 8071:
    Enes 90. dk da oyuna girdi, galibiyete katkı veren isimlerden olduu......Allah Allahhh 4 0 Yanıtla
Eski ABD Dışişleri Bakanı Kerry, Netanyahu’nun en büyük hayalini açıkladı Eski ABD Dışişleri Bakanı Kerry, Netanyahu'nun en büyük hayalini açıkladı
Hürmüz Boğazı İçin Uluslararası Planlama Hürmüz Boğazı İçin Uluslararası Planlama
Bakan Kurum Çorum’da: Şehircilik sloganla değil, planla yapılır Bakan Kurum Çorum’da: Şehircilik sloganla değil, planla yapılır
Skriniar, Fenerbahçe taraftarını korkuttu Skriniar, Fenerbahçe taraftarını korkuttu
Erzurum’da polisi kavga var diye çağırdılar, gerçek çok başka çıktı Erzurum'da polisi kavga var diye çağırdılar, gerçek çok başka çıktı
Kocaelispor’dan Galatasaray’a olay cevap Kocaelispor'dan Galatasaray'a olay cevap

17:24
Dün yine maça gitmiş Duru Nayman’dan Arda Güler’e tam destek
Dün yine maça gitmiş! Duru Nayman'dan Arda Güler'e tam destek
16:33
İran tehdit etti, ABD gemisi Hürmüz’den geri döndü
İran tehdit etti, ABD gemisi Hürmüz'den geri döndü
16:32
Azerbaycan alev alev Şampiyonlar Ligi’nde tarih yazan Karabağ büyük tehlike altında
Azerbaycan alev alev! Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazan Karabağ büyük tehlike altında
15:47
İran heyetinin başkanı Kalibaf’tan ABD’ye rozetli mesaj
İran heyetinin başkanı Kalibaf'tan ABD'ye rozetli mesaj
15:45
Müzakerelerde yeni aşama: ABD-İran-Pakistan 3’lü görüşmesi başladı
Müzakerelerde yeni aşama: ABD-İran-Pakistan 3'lü görüşmesi başladı
15:05
Fatma Nur öğretmenin katiline 126 yıl hapis talebi
Fatma Nur öğretmenin katiline 126 yıl hapis talebi
