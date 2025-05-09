Trendyol 1. Lig'de sezonun bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu matematiksel olarak ilan eden ve Süper Lig'e yükselme hakkı elde eden Kocaelispor, Galatasaray'ın eski yıldızına imzayı attırıyor.
16 yıl sonra Süper Lig'de mücadele edecek olan yeşil-siyahlılar transfer döneminde pek çok ismi kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
Demokrat Kocaeli'de yer alan habere göre Kocaelispor yönetimi Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Fayha forması giyen Henry Onyekuru'yu transfer etmek istiyor.
Sezon sonunda Al-Fahya ile sözleşmesi sona erecek olan Henry Onyekuru'nun da Kocaelispor'a imza atmaya sıcak baktığı gelen haberler arasında.
Süper Lig'de daha önce Galatasaray ve Adana Demirspor formaları giyen Henry Onyekuru, 1 Süper Lig ve 1 Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.
Son Dakika › Spor › Yıllar sonra Süper Lig'e çıkan takım Galatasaray'ın eski yıldızını alıyor - Son Dakika
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