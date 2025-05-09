Yıllar sonra Süper Lig\'e çıkan takım Galatasaray\'ın eski yıldızını alıyor

Trendyol 1. Lig'de sezonun bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu matematiksel olarak ilan eden ve Süper Lig'e yükselme hakkı elde eden Kocaelispor, Galatasaray'ın eski yıldızına imzayı attırıyor.

İLK HEDEF ONYEKURU

16 yıl sonra Süper Lig'de mücadele edecek olan yeşil-siyahlılar transfer döneminde pek çok ismi kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Demokrat Kocaeli'de yer alan habere göre Kocaelispor yönetimi Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Fayha forması giyen Henry Onyekuru'yu transfer etmek istiyor.

KOCAELİSPOR'A SICAK BAKIYOR

Sezon sonunda Al-Fahya ile sözleşmesi sona erecek olan Henry Onyekuru'nun da Kocaelispor'a imza atmaya sıcak baktığı gelen haberler arasında.

GALATASARAY'DA ŞAMPİYONLUĞU VAR

Süper Lig'de daha önce Galatasaray ve Adana Demirspor formaları giyen Henry Onyekuru, 1 Süper Lig ve 1 Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.