Yıllar sonra Süper Lig'e çıkan takım Galatasaray'ın eski yıldızını alıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Yıllar sonra Süper Lig'e çıkan takım Galatasaray'ın eski yıldızını alıyor

Yıllar sonra Süper Lig\'e çıkan takım Galatasaray\'ın eski yıldızını alıyor

TFF 1. Lig'de şampiyonluğa ulaşan ve 16 yıl sonra Süper Lig'de mücadele etmeye hazırlanan Kocaelispor, transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için harekete geçti. Yeşil-siyahlılar, Galatasaray'ın eski futbolcusu Henry Onyekuru'yu transfer etmek istiyor.

09.05.2025 10:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig'de sezonun bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu matematiksel olarak ilan eden ve Süper Lig'e yükselme hakkı elde eden Kocaelispor, Galatasaray'ın eski yıldızına imzayı attırıyor.

İLK HEDEF ONYEKURU

16 yıl sonra Süper Lig'de mücadele edecek olan yeşil-siyahlılar transfer döneminde pek çok ismi kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Demokrat Kocaeli'de yer alan habere göre Kocaelispor yönetimi Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Fayha forması giyen Henry Onyekuru'yu transfer etmek istiyor.

KOCAELİSPOR'A SICAK BAKIYOR

Sezon sonunda Al-Fahya ile sözleşmesi sona erecek olan Henry Onyekuru'nun da Kocaelispor'a imza atmaya sıcak baktığı gelen haberler arasında.

Yıllar sonra Süper Lig'e çıkan takım Galatasaray'ın eski yıldızını alıyor

GALATASARAY'DA ŞAMPİYONLUĞU VAR

Süper Lig'de daha önce Galatasaray ve Adana Demirspor formaları giyen Henry Onyekuru, 1 Süper Lig ve 1 Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Henry Onyekuru, Galatasaray, Kocaeli, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yıllar sonra Süper Lig'e çıkan takım Galatasaray'ın eski yıldızını alıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Volkan Aka:
    bence almasınlar çünkü gs maçlarında gs defansına yardım eder boşuna verilmesin paralar Kocaeli spora başarılar dilerim 3 7 Yanıtla
  • bülent yılmaz:
    yakışır körfESES e 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Polisi polise ihbar ettiler: Bizi dövüyorlar Polisi polise ihbar ettiler: Bizi dövüyorlar
10 fabrikada işçiler aynı anda hastaneye koştu 10 fabrikada işçiler aynı anda hastaneye koştu
Dışişleri Bakanlığı’ndan Sudan’a seyahat uyarısı Dışişleri Bakanlığı'ndan Sudan'a seyahat uyarısı
Eski nişanlısının elinde bıçak gören kadın balkondan atladı Eski nişanlısının elinde bıçak gören kadın balkondan atladı
Trump, Netanyahu ile teması kesti Orta Doğu’da onsuz ilerleyecek Trump, Netanyahu ile teması kesti! Orta Doğu'da onsuz ilerleyecek
ABD’den İsrail’e tehdit: Ağır bedel ödersiniz ABD'den İsrail'e tehdit: Ağır bedel ödersiniz
Galatasaray yarın şampiyon olabilir Galatasaray yarın şampiyon olabilir
1.2 milyar liralık tefecilik operasyonu: 7 kişi tutuklandı 1.2 milyar liralık tefecilik operasyonu: 7 kişi tutuklandı
Nazan Öncel’den korkutan haber Ambulansla hastaneye kaldırıldı Nazan Öncel'den korkutan haber! Ambulansla hastaneye kaldırıldı
İşte futbol bu Finale çıkamayan takıma maç sonu büyük destek İşte futbol bu! Finale çıkamayan takıma maç sonu büyük destek
Ara seçim Özgür Özel’e soruldu Yanıtı siyasi kulisleri hareketlendirecek cinsten Ara seçim Özgür Özel'e soruldu! Yanıtı siyasi kulisleri hareketlendirecek cinsten

22:31
Bakan Fidan, suikast girişimine maruz kaldığını açıkladı: Ağır arsenik ve cıva verildi
Bakan Fidan, suikast girişimine maruz kaldığını açıkladı: Ağır arsenik ve cıva verildi
21:05
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı’ndan PKK kongresi yorumu: Silah bırakmalarını istiyoruz
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı'ndan PKK kongresi yorumu: Silah bırakmalarını istiyoruz
20:36
ABD’de gözaltında tutulan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk serbest bırakıldı
ABD'de gözaltında tutulan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk serbest bırakıldı
20:06
İmralı Heyeti üyesi Ahmet Türk: PKK kongresi sonrası Bahçeli beni aradı
İmralı Heyeti üyesi Ahmet Türk: PKK kongresi sonrası Bahçeli beni aradı
19:05
Pervin Buldan yanıtladı: PKK kongrede alınan kararları ne zaman açıklayacak
Pervin Buldan yanıtladı: PKK kongrede alınan kararları ne zaman açıklayacak?
09:12
Burcu Biricik dolandırıcıların hedefinde
Burcu Biricik dolandırıcıların hedefinde
09:06
Dev bankadan altın için ezber bozan tahmin
Dev bankadan altın için ezber bozan tahmin
09:03
Surat ifadesine dikat İsmail Kartal basın toplantısını terk etti
Surat ifadesine dikat! İsmail Kartal basın toplantısını terk etti
08:55
Adana’da seyyar satıcıdan zehir saçan ticaret
Adana'da seyyar satıcıdan zehir saçan ticaret
08:48
Türkiye sıcak çatışmalara taraf olur mu Uzman isim yanıtladı
Türkiye sıcak çatışmalara taraf olur mu? Uzman isim yanıtladı
08:45
Kadir İnanır, Hülya Koçyiğit ve eşi Selim Soydan’a dava açtı
Kadir İnanır, Hülya Koçyiğit ve eşi Selim Soydan'a dava açtı
08:44
Ali Koç’un canlı yayında açıkladığı 4 yıldız futbolcu ortaya çıktı
Ali Koç'un canlı yayında açıkladığı 4 yıldız futbolcu ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2025 23:42:39. #7.13#
SON DAKİKA: Yıllar sonra Süper Lig'e çıkan takım Galatasaray'ın eski yıldızını alıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.