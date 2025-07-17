Yıllık 2.5 milyon euro maaş istiyordu, Ali Sowe 3 yıllık imzayı attı

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Çaykur Rizespor, geçtiğimiz sezon etkili bir performans sergileyen Gambiyalı forvet Ali Sowe ile yeniden anlaşmaya vardı.

3 YILLIK SÖZLEŞMEYE İMZA ATTI

Kulüp, deneyimli oyuncuyu 3 yıllığına kadrosuna kattı. Sağlık kontrolünden geçirilen deneyimli oyuncu kan tetkiklerinin yapılmasının ardından; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık taraması, akciğer ve efor testleriyle tamamlandı.

YILLIK 2.5 MİLYON EURO İSTİYORDU

Yıldız golcünün ismi Süper Lig'de Kasımpaşa, Gaziantep FK ve Antalyaspor'la anılmış ancak oyuncunun yıllık 2.5 milyon euro maaş istediği iddia edilerek transferleri gerçekleşmemişti. Ali Sowe'un Karadeniz ekibinden yılda ne kadar kazanacağı açıklanmadı.

SEZON PERFORMANSI

Kontrollerin ardından kendisini 3 yıllığına yeşil-mavili renklere bağlayan sözleşmeye imza atan Ali Sowe, geçen sezon Çaykur Rizespor formasıyla 40 resmi maçta görev almış ve takımına 19 gollük katkı sağlamıştı.