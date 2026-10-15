Yılmaz silkmede Avrupa rekoru kırdı, BARÜ'lü sporcular 5 madalyayla döndü - Son Dakika
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Yılmaz silkmede Avrupa rekoru kırdı, BARÜ'lü sporcular 5 madalyayla döndü

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Yılmaz silkmede Avrupa rekoru kırdı, BARÜ\'lü sporcular 5 madalyayla döndü
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BARÜ Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri, Gençler ve U23 Avrupa Halter Şampiyonası'nda 3 altın, 1 gümüş ve 1 bronz olmak üzere 5 madalya kazandı. Ramazan Efe Yılmaz silkmede Avrupa rekoru kırıp altın madalyaya uzanırken Burak Aykun 2 altınla Avrupa şampiyonu oldu.

Bartın Üniversitesi (BARÜ) Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri Gençler ve U23 Avrupa Halter Şampiyonası'ndan 5 madalyayla döndü. Ramazan Efe Yılmaz silkmede Avrupa rekoru kırarken Burak Aykun ise 2 altın madalyayla Avrupa şampiyonu oldu.

Bartın Üniversitesi (BARÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü öğrencileri Arnavutluk'un Durres kentinde düzenlenen Gençler ve U23 Avrupa Halter Şampiyonası'nda önemli bir başarıya imza attı. Şampiyonada Türkiye'yi temsil eden BARÜ'lü milli sporcular Ramazan Efe Yılmaz ve Burak Aykun; halter müsabakalarından 3 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazanarak toplam 5 madalya ile döndü.

Ramazan Efe Yılmaz'dan silkmede Avrupa rekoru

U23 erkekler 60 kilo kategorisinde mücadele eden Ramazan Efe Yılmaz 117 kilo ile bronz madalya kazandı. BARÜ'lü halterci, silkmede başarılı bir yarışmanın ardından Avrupa rekorunu kırarak 155 kilo ile altın madalyaya uzandı. Toplamda 272 kilo ile gümüş madalya alarak Avrupa ikincisi oldu.

Burak Aykun Avrupa şampiyonu

Genç erkekler 65 kiloda mücadele eden milli sporcu Burak Aykun silkmede 158 kilo, toplam 281 kilo kaldırarak 2 altın madalya kazandı ve Avrupa şampiyonu oldu. Koparmada ise 123 kiloluk kaldırış gerçekleştirdi.

BARÜ'lü sporcuların uluslararası arenada elde ettikleri başarılardan duyduğu gururu dile getiren Rektör Prof. Dr. Ahmet Akkaya, madalya kazanan Ramazan Efe Yılmaz ve Burak Aykun'u tebrik ederek başarılarında emeği bulunan herkese teşekkür etti.

Kaynak: İHA
Efe YılmazEğitimGümüşSporSon Dakika

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