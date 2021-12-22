Yılmaz Vural'ın Fenerbahçe paylaşımına taraftarlardan beğeni yağmuru

Fenerbahçe'de Vitor Pereira sonrası hoca arayışı devam ederken Yılmaz Vural ismi yine gündeme geldi. Sarı-lacivertli taraftarların bir kısmından büyük destek alan deneyimli hoca sosyal medyadan teşekkür etti.

"HER ŞEYİN HAYIRLISI"

Yılmaz Vural yaptığı paylaşımda, "Yine trend topic olmuşum. Bana olan güveninize sevginize teşekkür ederim. Yorumlarınızı okuyorum. Her şeyin hayırlısı." ifadelerini kullandı. Kısa süre içinde binlerce beğeni alan paylaşıma, sarı-lacivertli taraftarlardan yorum yağdı.