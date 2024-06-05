Yılport Samsunspor, 4 futbolcusuyla yollarını ayırdı - Son Dakika
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Yılport Samsunspor, 4 futbolcusuyla yollarını ayırdı

Yılport Samsunspor, 4 futbolcusuyla yollarını ayırdı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, Osman Çelik, Moryke Fofana, Alim Öztürk ve kaleci Jakub Szumsk ile sözleşme yenilememe kararı aldı. Kulüpten yapılan açıklamada, futbolcuların emeklerine teşekkür edilerek, takımın gençleştirilmesine ve akademiden yetişecek oyuncuların önümüzdeki sezonlarda kulübe katkı sağlamasına inanıldığı belirtildi.

05.06.2024 10:53
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, 4 futbolcusuyla devam etmeme kararı aldı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada Osman Çelik, Moryke Fofana, Alim Öztürk ve kaleci Jakub Szumsk ile yolların ayrıldığı bildirildi.

Sözleşmesi sona eren 4 futbolcuyla yapılan görüşmelerin olumsuz sonuçlandığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sevgili Osman, Fofana, Alim ve Jakub, bu zorlu yolculukta ailemizin bir parçası oldunuz. Her zaman şanlı Samsunspor tarihinin unutulmaz değerleri olarak anılacaksınız. Oyuncularımızın akıttığı tere, verdikleri emeğe teşekkür ediyor, sonraki kariyerlerinde başarı diliyoruz. Yönetim kurulumuzun aldığı bu kararın takımımızın gençleştirilmesine, büyük yatırımlar yaparak kurduğumuz akademiden yetişecek oyuncuların da önümüzdeki sezonlarda kulübümüze katkı vereceğine inanıyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Yılport Samsunspor, 4 futbolcusuyla yollarını ayırdı - Son Dakika

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