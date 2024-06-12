Yılport Samsunspor, Alman teknik direktör Thomas Reis ile sözleşme imzaladı - Son Dakika
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Spor

Yılport Samsunspor, Alman teknik direktör Thomas Reis ile sözleşme imzaladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, 2024-25 sezonu hazırlıkları kapsamında Alman teknik direktör Thomas Reis ile 1+1 yıllık anlaşma sağladı. Reis, Samsunspor'a geldiği için mutlu olduğunu belirterek, takımın başarısı için elinden gelenin en iyisini yapacağını ve taraftarın desteğiyle büyük başarılara imza atacaklarına inandığını ifade etti. Reis daha önce Wolfsburg, Bochum ve FC Schalke 04 gibi Almanya ekiplerinde teknik direktörlük yapmıştır.

12.06.2024 16:03
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, Alman teknik direktör Thomas Reis ile 1+1 yıllık sözleşme izmaladı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 2024-25 sezonu hazırlıklarını sürdüren kulübün, teknik direktörlük görevi için Alman çalıştırıcı Thomas Reis ile 1+1 yıllık anlaşmaya vardığı duyuruldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Reis, Samsunspor'a geldiği için çok mutlu olduğunu ifade etti.

Kırmızı beyazlı takımın başarısı için elinden gelenin en iyisi yapacağını vurgulayan Reis, taraftarın da desteğiyle büyük başarılara imza atacaklarına inandığını aktardı.

Thomas Reis, Almanya ekiplerinden Wolfsburg, Bochum ve FC Schalke 04'te teknik direktörlük yaptı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Yılport Samsunspor, Alman teknik direktör Thomas Reis ile sözleşme imzaladı - Son Dakika

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