Yılport Samsunspor, Arbnor Muja'yı transfer etti - Son Dakika
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Yılport Samsunspor, Arbnor Muja'yı transfer etti

Yılport Samsunspor, Arbnor Muja\'yı transfer etti

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, sağ kanat oyuncusu Arbnor Muja'yı transfer etti. Arnavutluk Milli Takım'da forma giyen 25 yaşındaki Muja ile 3.5 yıllık resmi sözleşme imzalandı.

09.02.2024 22:13
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, sağ kanat oyuncusu Arbnor Muja'yı transfer etti.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Royal Antwerp FC ekibinde forma giyen sağ kanat mevkisinde oynayan Arbnor Muja ile anlaşma sağlandığı duyuruldu.

Arnavutluk Milli Takım'da forma giyen 25 yaşındaki Muja ile, 3.5 yıllık resmi sözleşme imzalandığı bildirildi.

Kaynak: AA

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