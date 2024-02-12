Yılport Samsunspor - Bitexen Antalyaspor Maçının İlk Yarısı Golsüz Tamamlandı - Son Dakika
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Yılport Samsunspor - Bitexen Antalyaspor Maçının İlk Yarısı Golsüz Tamamlandı

Yılport Samsunspor - Bitexen Antalyaspor Maçının İlk Yarısı Golsüz Tamamlandı

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Yılport Samsunspor - Bitexen Antalyaspor maçının ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. İki takım da gol bulmak için çaba sarf etti ancak başarılı olamadılar. İlk yarıda en dikkat çeken pozisyonlar ise kale çizgisi üzerinde yapılan kurtarış ve iptal edilen gol oldu.

12.02.2024 21:09
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Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Volkan Ahmet Narinç, Kamil Çetin

Yılport Samsunspor: Okan Kocuk, Van Drongelen, Alim Öztürk, Benasser, Moundilmadji, Ntcham, Emre Kılınç, Tait, Zeki Yavru, Holse, Satka

Bitexen Antalyaspor: Leite, Bahadır Öztürk, Erdal Rakıp, Bünyamin Balcı, Buska, Larsson, Erdoğan Yeşilyurt, Kaluzinski, Van de Streek, Naldo, Bytyqi

Sarı kart: Dk. 14 Naldo (Bitexen Antalyaspor)

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasındaki Yılport Samsunspor-Bitexen Antalyaspor karşılaşmasının ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

10. dakika ani gelişen misafir takımın atağında Bytyqi'in pasında ceza sahası dışında Buska, topu dizi ile düzelterek sert bir vuruşla kaleye gönderdi. Kaleci Okan Kocuk, kale çizgisi üzerinden meşin yuvarlağı yatarak bloke etti.

12. dakikada ev sahibi takımın atağında Emre Kılınç'ın sağ çaprazdan ortasına önde direkte Holse topa ağının ucu ile dokundu, meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

22. dakikada misafir takımın atağında Van de Streek'in ara pasında ceza sahası dışında topla buluşan Buska, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Hakem Atilla Karaoğlan önce orta noktayı gösterdi, ardından VAR'ın uyarısı ile golü ofsayt olduğu gerekçesiyle iptal etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Yılport Samsunspor - Bitexen Antalyaspor Maçının İlk Yarısı Golsüz Tamamlandı - Son Dakika
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