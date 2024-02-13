Yılport Samsunspor, Bitexen Antalyaspor'u 2-0 yenerek iç sahadaki 7. galibiyetini elde etti - Son Dakika
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Yılport Samsunspor, Bitexen Antalyaspor'u 2-0 yenerek iç sahadaki 7. galibiyetini elde etti

Yılport Samsunspor, Bitexen Antalyaspor\'u 2-0 yenerek iç sahadaki 7. galibiyetini elde etti

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Yılport Samsunspor, Bitexen Antalyaspor'u 2-0 yenerek iç sahadaki 7. galibiyetini elde etti. Markus Gisdol yönetimindeki takım, iç sahada oynadığı 11. maçta 7. galibiyetini alarak yükselişini sürdürdü.

13.02.2024 10:43
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Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında konuk ettiği Bitexen Antalyaspor'u 2-0 yenen Yılport Samsunspor, teknik direktör Markus Gisdol yönetiminde iç sahada çıktığı 11. maçta 7. galibiyetine ulaştı.

Ligin 8. haftası sonunda 1 puanı bulunan Yılport Samsunspor'un başına getirilen Markus Gisdol yönetiminde Karadeniz ekibi, özellikle iç sahada aldığı galibiyetlerle yükselişe geçti.

Sahasında Atakaş Hatayspor ve İstanbulspor'u 2-1, Kasımpaşa'yı 4-2, VavaCars Fatih Karagümrük'ü 1-0, EMS Yapı Sivasspor ve Mondihome Kayserispor'u 2-0 mağlup eden Yılport Samsunspor, son olarak Bitexen Antalyaspor'u 2-0 yenerek Alman teknik direktör yönetiminde evinde 7. galibiyetini elde etti.

Kırmızı-beyazlı takım, Gisdol yönetiminde iç sahada RAMS Başakşehir ile 0-0, TÜMOSAN Konyaspor ile 1-1 berabere kalırken, Beşiktaş'a 2-1, Galatasaray'a ise 2-0 yenildi.

Alman teknik direktör yönetiminde iç sahada yaptığı maçlarda Karadeniz ekibi, 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda 23 puan topladı.

Gisdol idaresinde sahasındaki mücadelelerde 17 gol atan Samsun ekibi, kalesinde ise 9 gol gördü.

Kaynak: AA

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