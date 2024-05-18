Yılport Samsunspor-Corendon Alanyaspor Maçının İlk Yarısı 1-0 Sonuçlandı - Son Dakika
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Spor

Yılport Samsunspor-Corendon Alanyaspor Maçının İlk Yarısı 1-0 Sonuçlandı

Yılport Samsunspor-Corendon Alanyaspor Maçının İlk Yarısı 1-0 Sonuçlandı

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasındaki Yılport Samsunspor-Corendon Alanyaspor maçının ilk yarısı, 1-0 konuk takımın üstünlüğü ile sona erdi. Alanyaspor, 14. dakikada Oğuz Aydın'ın golüyle öne geçti. İki takımın oyuncuları maça, 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışı temsil eden tişörtlerle çıktı.

18.05.2024 20:05
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Stat: Yeni 19 Mayıs

Hakemler: Mert Güzenge, Bahtiyar Birinci, Murat Altan

Yılport Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Yunus Emre Çift, Van Drongelen, Soner Gönül, Bennasser, Taylan Antalyalı, Holse, Ntcham, Emre Kılınç, Mouandilmadji

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Aliti, Lima, Balkovec, Fer, Richard, Oğuz Aydın, Efecan Karaca, Augusto, Ahmed Hassan

Gol: Dk. 14 Oğuz Aydın (Corendon Alanyaspor)

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasındaki Yılport Samsunspor-Corendon Alanyaspor maçın ilk yarısı, 1-0 konuk takımın üstünlüğü ile sona erdi.

14. dakika Alanyaspor 1-0 öne geçti. Augusto'un pasıyla ceza sahasında topla buluşan Oğuz Aydın'ın vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Okan Kocuk'un yanından ağlara gitti.

31. dakikada misafir takımın sağ taraftan kazandığı serbest atışı Balkovec kullandı. Balkovec'in ceza sahasının hemen önünden direkt kaleye vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Okan Kocuk'un müdahalesiyle oyun alanına döndü.

36. dakikada Samsunspor gole yaklaştı. Sol çaprazdan kazanılan serbest atışı Zeki Yavru kullandı. Bu futbolcunun ön direğe şutunda kaleci Ertuğrul Taşkıran, direk dibinden son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı, 1-0 misafir ekibin üstünlüğüyle tamamlandı.

Bu arada iki takımın oyuncuları maça, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışını temsil eden üzerinde Atatürk ve Bandırma Vapuru baskısı bulunan tişörtlerle çıktı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Yılport Samsunspor-Corendon Alanyaspor Maçının İlk Yarısı 1-0 Sonuçlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yılport Samsunspor-Corendon Alanyaspor Maçının İlk Yarısı 1-0 Sonuçlandı - Son Dakika
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