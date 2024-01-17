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Yılport Samsunspor, Corendon Alanyaspor'u 3-1 yenerek son 16 turuna yükseldi - Son Dakika
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Yılport Samsunspor, Corendon Alanyaspor'u 3-1 yenerek son 16 turuna yükseldi

Yılport Samsunspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda konuk olduğu Corendon Alanyaspor'u uzatmaya giden maçta 3-1 yenerek son 16 turuna yükseldi. Alanyaspor öne geçti, Samsunspor eşitliği sağladı ve uzatmalarda 2 gol daha atarak galip geldi.

Yılport Samsunspor, Corendon Alanyaspor\'u 3-1 yenerek son 16 turuna yükseldi
17.01.2024 - 20:03,
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Stat: Alanya Oba

Hakemler: Alper Akarsu, Murat Temel, Özcan Sultanoğlu

Corendon Alanyaspor: Yavuz Aygün, Yunus Bahadır (Dk. 77 Hadergjonaj), Fatih Aksoy, Lima, Furkan Bayır, Richard, Janvier (Dk. 91 Balkovec), Eren Altıntaş (Dk. 72 Yusuf Özdemir), Sisto (Dk. 106 Emirhan Çavuş), Eduardo (Dk. 111 Oğuz Aydın), Cordova (Dk. 77 Novais)

Yılport Samsunspor: Szumski, Haluk Mustafa Tan, Yunus Emre Çift, Bola, Soner Gönül, Osman Çelik, Soner Aydoğdu (Dk. 104 Alper Efe Pazar), Muhammed Gümüşkaya (Dk. 120 Kerem Fidan), Dimata (Dk. 120+4 Mehmet Ali Kablan), Enes Albak (Dk. 46 Muhammet Ali Özbaskıcı), Ercan Kara (Dk. 63 Berhan Deniz)

Goller: Dk. 17 Eren Altıntaş (Corendon Alanyaspor), Dk. 74 Muhammed Gümüşkaya, Dk. 91 Soner Aydoğdu, Dk. 120+1 Muhammet Ali Özbaskıcı (Yılport Samsunspor)

Sarı kartlar: Dk. 73 Yunus Emre Çift, Dk. 78 Muhammet Ali Özbaskıcı (Yılport Samsunspor), Dk. 94 Balkovec, Dk. 100 Fatih Aksoy, Dk. 106 Emirhan Çavuş (Corendon Alanyaspor)

Yılport Samsunspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda konuk olduğu Corendon Alanyaspor'u uzatmaya giden maçta 3-1 yenerek son 16 turuna yükseldi.

17. dakikada Alanyaspor öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Cordova'nın ceza sahası içerisine çevirdiği topla arka direkte buluşan Eren Altıntaş, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.

23. dakikada Samsunspor'un ceza sahası dışından sağ çaprazdan kazandığı serbest atışı Soner Aydoğdu kullandı. Bu futbolcunun vuruşunda top üst direğe çarparak oyun alanına döndü.

Müsabakanın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

74. dakikada Samsunspor eşitliği sağladı. Osman Çelik, orta sahadan gönderdiği pasla savunmanın arkasına sarkan Muhammed Gümüşkaya'yı topla buluşturdu. Muhammed Gümüşkaya'nın kaleci Yavuz Aygün'ü önde yakalayarak aşırttığı top ağlarla buluştu: 1-1.

Karşılaşmanın normal süresi 1-1 sona erdi ve uzatma bölümüne geçildi.

91. dakikada konuk ekip öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Berhan Deniz'in pasında savunmanın arkasına sarkan Soner Aydoğdu, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-2.

Uzatma bölümünün ilk devresi Yılport Samsunspor'un 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.

120+1. dakikada Samsunspor farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanattan gelişen atakta Muhammet Ali Özbaskıcı'nın, rakip savunma oyuncusunu çalımlayarak vurduğu top ağlarla buluştu: 1-3.

Mücadeleyi 3-1 kazanan Yılport Samsunspor, adını son 16 turuna yazdırdı.

Kaynak: AA
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Son Dakika Spor Yılport Samsunspor, Corendon Alanyaspor'u 3-1 yenerek son 16 turuna yükseldi - Son Dakika


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