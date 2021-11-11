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Yılport Samsunspor'da genel kaptanlığa Cenk İşler getirildi - Son Dakika

Yılport Samsunspor'da genel kaptanlığa Cenk İşler getirildi

11.11.2021 17:52
Yılport Samsunspor'da genel kaptanlığa Cenk İşler getirildi

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'da, Cenk İşler, genel kaptan olarak göreve başladı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'da, Cenk İşler, genel kaptan olarak göreve başladı.

Kırmızı-beyazlı kulübün resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Cenk İşler'in önceki yıllarda Yılport Samsunspor'un formasını başarıyla terleten eski kaptanlardan olduğu belirtildi.

İşler'in kulüpte genel kaptan olarak göreve başladığı bildirilen açıklamada, yarın Antalya kampına katılacak İşler'e ve camiaya görevlendirmenin hayırlı olması dilendi.

Cenk İşler, Samsunspor, Spor Toto, Twitter, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Yılport Samsunspor'da genel kaptanlığa Cenk İşler getirildi - Son Dakika Spor


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