Yılport Samsunspor'dan hakem kararlarına tepki - Son Dakika
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Yılport Samsunspor'dan hakem kararlarına tepki

02.05.2022 16:52
Yılport Samsunspor'dan hakem kararlarına tepki

Yılport Samsunspor, deplasmanda karşılaştığı MKE Ankaragücü müsabakasında verilen hakem kararına tepki gösterdi.

Yılport Samsunspor, deplasmanda karşılaştığı MKE Ankaragücü müsabakasında verilen hakem kararına tepki gösterdi.

Takımın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, lig sıralamasında ana unsurun takımların saha içindeki performansı ve hakemlerin adil yönetimleri ile ortaya çıkan sonuçlar olması gerektiği belirtildi.

Sezon başından bugüne kadar Samsunspor aleyhine gösterilen kartlar, verilen penaltılar ve hatalı kararların puan kayıplarına sebep olduğu iddia edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Son olarak 1 Mayıs günü Ankara Eryaman Stadı'nda oynadığımız MKE Ankaragücü müsabakasının 62. dakikasında oyuncumuz Tomane'ye yapılan müdahalenin 'aldatmaca' olarak yorumlanıp devam kararı verilmesi bizim adımıza bir art niyet göstergesidir. Bu karar, içinde bulunduğumuz zorlu dönemi avantaja çevirebileceğimiz bir haftada umutlarımıza engel olmuş, play-off'a katılma mücadelemizde bizi hedefimize yakınlaştırmaktan alıkoymuştur. Saha içinde oyuncularımızın mücadelesi ve emeğine yazık olmuş, saha dışında da taraftarımızın ve bir şehrin umudu kırılmıştır. Türkiye Futbol Federasyonu ve kurallarını, saha içinde adil yönetilen ve sürdürülebilen bir lig için göreve davet ediyoruz."

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MKE Ankaragücü, Samsunspor, 1 Mayıs, Medya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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