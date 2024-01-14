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Yılport Samsunspor, EMS Yapı Sivasspor'u 2-0 mağlup etti - Son Dakika
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Yılport Samsunspor, EMS Yapı Sivasspor'u 2-0 mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Yılport Samsunspor, EMS Yapı Sivasspor'u 2-0 yenerek galibiyet elde etti. Teknik direktör Markus Gisdol, oyuncularını iyi bir oyun sergiledikleri için kutladı ve Sivasspor'un güçlü bir rakip olduğunu belirtti. Gisdol, takımının istedikleri sonucu iyi bir oyunla aldığını ifade etti.

Yılport Samsunspor, EMS Yapı Sivasspor\'u 2-0 mağlup etti
14.01.2024 - 18:51,
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Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında konuk ettiği EMS Yapı Sivasspor'u 2-0 yenen Yılport Samsunspor'da teknik direktör Markus Gisdol, "İyi bir oyunla istediğimiz sonucu aldık." dedi.

Gisdol, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyuncularını galibiyetten dolayı kutladı.

EMS Yapı Sivasspor karşısında iyi oynaklarını belirten Gisdol, "Daha önceki maçlarda olduğu gibi bu karşılaşmada da çok iyi bir mücadele verdik. Sivasspor'un güçlü bir rakip olduğunu biliyoruz. Rakibin çok tecrübeli oyuncuları var. Çok net olmamız, sert oynamamız ve geçişleri iyi yapmamız gerektiğini oyuncularıma söylemiştim." ifadelerini kullandı.

Gisdol, futbolcularının ilk yarıda tüm istediklerini yaptığını vurgulayarak, "İkinci yarıda kontra oyununa döndük. Çünkü 3 gün önce de maç oynamıştık. Sonuç olarak iyi bir oyunla istediğimiz sonucu aldık. Bu sonucu almak bizim için çok iyi oldu." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Yılport Samsunspor, EMS Yapı Sivasspor'u 2-0 mağlup etti - Son Dakika
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