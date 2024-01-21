Yılport Samsunspor, Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Yılport Samsunspor'da teknik direktör Markus Gisdol, 1 puan almanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Gisdol, Fenerbahçe'nin yüksek seviyede oynayan bir takım olduğunu bilerek deplasmana geldiklerini belirtti.

Futbolcularıyla ambiyans hakkında konuştuklarını ve iyi hazırlandıklarını vurgulayan Gisdol, şunları kaydetti:

"İlk yarı bittikten sonra oyunculara çok geriye çekildiğimizi ve baskı yaptığımızda bir adım daha öne çıkıp rahat oynatmamamız gerektiğini söyledim. Geçiş oyununu daha iyi oynamamız gerektiğini söyledim. İkinci yarıda reaksiyon gösterdik. Frikikten bir gol bulduk. Üçüncü bölgede daha fazla topa sahip olmaya ve pozisyonlara girmeye çalıştık. Fenerbahçe'ye karşı oynuyorsanız ve skor 1-1 ise son 10 dakika zor geçebiliyor. Aldığımız 1 puandan dolayı mutluyuz."