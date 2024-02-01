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Yılport Samsunspor, Galatasaray ile karşılaşacak - Son Dakika
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Yılport Samsunspor, Galatasaray ile karşılaşacak

Yılport Samsunspor, Galatasaray ile karşılaşacak

Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray ile Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda karşılaşacak. Son 4 haftada yenilmezlik serisi yakalayan Samsun ekibi, Galatasaray karşısında da bu serisine devam etmek istiyor.

01.02.2024 09:55
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Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında yarın sahasında Galatasaray ile karşılaşacak.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda yapılacak maç, saat 20.00'de başlayacak.

Ligin son 4 haftasında 2 galibiyet ve 2 beraberlik alan Samsun ekibi, topladığı 26 puanla 14. sırada yer alıyor.

Son 4 haftada yenilmezlik serisi yakalayan kırmızı-beyazlı takım, Galatasaray karşısında da bu serisine devam etmek istiyor.

Afrika Uluslar Kupası için ülkelerinin milli takım kampından Samsun'a dönen Nanu, Olivier Ntcam ve Kingsley Schindler yeniden kadroya alınırken hafif sakatlığı bulunan Fofana'nın durumu ise maç saatinde belli olacak.

Sakatlığı bulunan Gaetan Laura ise bu maçta kadroda yer almayacak.

İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Galatasaray 4-2 kazanmıştı.

Kaynak: AA

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