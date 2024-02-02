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Yılport Samsunspor-Galatasaray Maçının İlk Yarısı 2-0 Sonuçlandı - Son Dakika
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Yılport Samsunspor-Galatasaray Maçının İlk Yarısı 2-0 Sonuçlandı

Yılport Samsunspor-Galatasaray Maçının İlk Yarısı 2-0 Sonuçlandı

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında oynanan Yılport Samsunspor-Galatasaray maçının ilk yarısını Galatasaray 2-0 önde tamamladı. Galatasaray'ın gollerini Nelsson ve Barış Alper Yılmaz attı.

02.02.2024 21:07
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Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu Aleks Taşçıoğlu, Mustafa Sönmez

Yılport Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Alim Öztürk, Van Drongelen, Taylan Antalyalı, Bennasser, Holse, Ntcham, Emre Kılınç, Ercan Kara

Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Nelsson, Sanchez, Berkan Kutlu, Torreira, Kerem Demirbay, Barış Alper Yılmaz, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi

Goller: Dk. 5 Nelsson, Dk. 11 Barış Alper Yılmaz (Galatasaray)

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasındaki Yılport Samsunspor-Galatasaray maçının ilk yarısını konuk ekip 2-0 önde kapattı.

5. dakikada Galatasaray 1-0 öne geçti. Kerem Demirbay'ın sağdan kullandığı kornerde ön direkteki Icardi'nin pasında arkada topla buluşan Nelsson, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0

11. dakikada sarı-kırmızı takım farkı 2'ye çıkardı. Mertens'in defansın arkasına ara pasına iyi hareketlenen Barış Alper Yılmaz, önce Alim Öztürk'ten sonra kaleci Okan Kocuk'tan sıyrıldıktan sonra boş kaleye topu gönderdi: 2-0

19. dakikada Samsunspor gole yaklaştı. Zeki Yavru'nun sağ taraftan ceza saha içine ortasında, altıpas içinde Taylan Antalyalı'nın kafayla kaleye gönderdiği topu kaleci Muslera çizgi üzerinde kontrol etti.

21. dakikada ev sahibi takımın atağında Ntcham'ın ceza sahası dışından sert şutunda, kaleci Muslera meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

Karşılaşmanın ilk yarısını Galatasaray 2-0 önde tamamladı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Yılport Samsunspor-Galatasaray Maçının İlk Yarısı 2-0 Sonuçlandı - Son Dakika
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