Yılport Samsunspor, Gaziantep FK ile berabere kaldı - Son Dakika
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Yılport Samsunspor, Gaziantep FK ile berabere kaldı

Yılport Samsunspor, Gaziantep FK ile berabere kaldı

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalan Yılport Samsunspor'da teknik direktör Markus Gisdol, takımın iyi bir oyun sergilediğini söyledi. Gisdol, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmaya iyi ve arzulu başladıklarını dile getirdi. İlk yarıda önemli fırsatlar kaçırdıklarını belirten Gisdol, takımın iyi bir reaksiyon gösterdiğini ve puan kazanarak gitmenin önemli olduğunu ifade etti.

18.02.2024 19:25
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Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalan Yılport Samsunspor'da teknik direktör Markus Gisdol, takım olarak iyi bir oyun sergilediklerini söyledi.

Gisdol, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmaya iyi ve arzulu başladıklarını dile getirdi.

İlk yarıda önemli fırsatlar kaçırdıklarını belirten Gisdol, şunları kaydetti:

"Takım olarak iyi bir reaksiyon gösterdik. İlk yarı 2, hatta 3 gol bulsaydık kimse bundan şikayetçi olmazdı. İyi oynamamıza rağmen ikinci yarı 1-0 geriye düştük. Buna rağmen oyuncularım iyi reaksiyon gösterdi ve geriden geldi. Elbette kazanmak isterdik ama buradan puan kazanarak gitmek de önemli. Bugün üstesinden gelmemiz gereken birçok problem vardı. İlk 11'de oynayan 6 oyuncudan yoksun geldik buraya. Bir oyuncumuz da maç öncesi ısınırken sakatlandı. Son anda değişiklik yaptık. Biraz zorluk yaşadık ama takım olarak iyi oyun sergiledik."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Yılport Samsunspor, Gaziantep FK ile berabere kaldı - Son Dakika

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