Yılport Samsunspor, Gaziantep FK maçı için hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika
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Yılport Samsunspor, Gaziantep FK maçı için hazırlıklarını sürdürüyor

Yılport Samsunspor, Gaziantep FK maçı için hazırlıklarını sürdürüyor

Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Markus Gisdol yönetimindeki antrenman 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma ve pas çalışması ile devam eden antrenman dar alanda oyun ile sona erdi. Yılport Samsunspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

15.02.2024 19:35  Güncelleme: 19:37
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Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında 18 Şubat Pazar günü deplasmanda Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Markus Gisdol yönetimindeki antrenman 1 saat 20 dakika sürdü.

Isınma ve pas çalışması ile devam eden antrenman dar alanda oyun ile sona erdi.

Kırmızı-beyazlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: AA

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