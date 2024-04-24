Yılport Samsunspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Yılport Samsunspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü

Yılport Samsunspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü

Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Markus Gisdol yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınma, pas çalışması, dar alan çalışması ve dört takımlı turnuva ile tamamlandı. Lubomir Satka ise sakatlığı nedeniyle idmana katılamadı. Samsun ekibi, yarın yapacakları antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

24.04.2024 16:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında 27 Nisan Cumartesi günü Kasımpaşa ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Markus Gisdol yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, pas çalışmasıyla devam etti.

Antrenman, dar alan çalışması ve dört takımlı turnuvayla sona erdi.

İdmana sakatlığı devam eden Lubomir Satka katılmadı.

Samsun ekibi, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig, Samsunspor, Kasımpaşa, Trendyol, Samsun, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Yılport Samsunspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:15 Terör örgütü PKK’nın Almanya yapılanması sözde sorumlusu İstanbul’da yakalandı Terör örgütü PKK'nın Almanya yapılanması sözde sorumlusu İstanbul'da yakalandı
16:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İsrail’le ticaret sorusuna yanıt: O iş bitti Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'le ticaret sorusuna yanıt: O iş bitti
16:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan döner sorusuna esprili yanıt Kendisi de kahkaha attı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döner sorusuna esprili yanıt! Kendisi de kahkaha attı
16:21 DSP Genel Başkanı Aksakal ile DEM Parti Milletvekili Sakık, TBMM bahçesinde birbirine girdi DSP Genel Başkanı Aksakal ile DEM Parti Milletvekili Sakık, TBMM bahçesinde birbirine girdi
14:56 Eski bakan Mehmet Ali Yılmaz evinde ölü bulundu Eski bakan Mehmet Ali Yılmaz evinde ölü bulundu
16:23 ABD Başkanı Joe Biden, 1915 olaylarını soykırım olarak nitelendirdi ABD Başkanı Joe Biden, 1915 olaylarını soykırım olarak nitelendirdi
15:45 Güvenlik amiri, vardiya tartışmasında yardımcısını sopayla döverek öldürdü Güvenlik amiri, vardiya tartışmasında yardımcısını sopayla döverek öldürdü
15:26 TFFHGD’den, yabancı gözlemci ve yabancı VAR hakemine sert tepki TFFHGD'den, yabancı gözlemci ve yabancı VAR hakemine sert tepki
15:03 Demet Akalın’ı başı kiracısıyla dertte Aldığı kirayı söyleyerek ateş püskürdü Demet Akalın'ı başı kiracısıyla dertte! Aldığı kirayı söyleyerek ateş püskürdü
14:12 Yanlışlıkla ayağını ezdiği kişinin hastane masraflarını ödemeyi reddeden esnaf, bıçaklanarak öldürüldü Yanlışlıkla ayağını ezdiği kişinin hastane masraflarını ödemeyi reddeden esnaf, bıçaklanarak öldürüldü
14:07 Erbakan: TBMM’deki görüşme için Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan bize davet gelmedi Erbakan: TBMM'deki görüşme için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bize davet gelmedi
13:23 İYİ Parti’den istifa eden İstanbul Milletvekili Yanıkömeroğlu, CHP’ye katıldı İYİ Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Yanıkömeroğlu, CHP'ye katıldı
12:55 TikTok yetkilileri 2’nci kez TBMM’ye davet ediliyor: Kapatılmasını istiyoruz diyorlar TikTok yetkilileri 2'nci kez TBMM'ye davet ediliyor: Kapatılmasını istiyoruz diyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2024 17:38:32. #1.13#
SON DAKİKA: Yılport Samsunspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement