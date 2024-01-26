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Yılport Samsunspor, Markus Gisdol yönetiminde 7. galibiyetini aldı - Son Dakika
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Yılport Samsunspor, Markus Gisdol yönetiminde 7. galibiyetini aldı

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında sahasında Mondihome Kayserispor'u 2-0 yenen Yılport Samsunspor, teknik direktör Markus Gisdol yönetiminde 7. galibiyetini elde etti. Gisdol'un göreve gelmesiyle çıkışa geçen takım, son 16 turuna yükseldiği Türkiye Kupası'nda da başarılı bir performans sergiliyor.

Yılport Samsunspor, Markus Gisdol yönetiminde 7. galibiyetini aldı
26.01.2024 - 14:54,
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Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında sahasında dün Mondihome Kayserispor'u 2-0 yenen Yılport Samsunspor, Markus Gisdol'un yönetiminde 7. galibiyetini aldı.

Teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde sezona başlayan kırmızı-beyazlı ekip, çıktığı 6 maçta sadece 1 puan toplayarak ligin son sırasına demirledi.

Ligin 7. haftasında Eroğlu'nun görevden ayrılmasının ardından, Alman teknik direktör Markus Gisdol takımın başına getirildi.

Sezonun 7. haftasında göreve gelen Gisdol ile çıkışa geçen Karadeniz temsilcisi, Atakaş Hatayspor'u 2-1, İstanbulspor'u 2-1, Yukatel Adana Demirspor'u 3-2, Kasımpaşa'yı 4-2, VavaCars Fatih Karagümrük'ü 1-0, EMS Yapı Sivasspor'u 2-0 ve son olarak dün evinde Mondihome Kayserispor'u 2-0 yenerek 7. galibiyetini elde etti.

Gisdol yönetimindeki kırmızı-beyazlı takım, Rams Başakşehir'le 0-0, TÜMOSAN Konyaspor ve Fenerbahçe'yle de 1-1 berabere kalırken, puanını 25'e, sıralamadeki yerini ise 14'e yükseltti.

Ligin ilk 6 haftasında 5 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan Samsun ekibi, 14 maçlık süreçte sadece 4 mağlubiyet yaşadı. Gisdol yönetiminde 14 maçta 20 gol kaydeden kırmızı-beyazlı takım, kalesinde ise 13 gol gördü.

Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükseldi

Kırmızı-beyazlılar, Gisdol yönetiminde Ziraat Türkiye Kupası'na 4. turdan başlarken, iki eleme geçmeyi başardı.

Kupanın 4. turunda ağırladığı Tokat Belediye Plevnespor'u 3-0'la geçen Samsun ekibi, 5. turda da Corendon Alanyaspor'a deplasmanda 3-1 üstünlük kurarak adını son 16 turuna yazdırdı.

Karadeniz ekibi, son 16 turunda VavaCars Fatih Karagümrük'le eşleşti.

Kaynak: AA
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