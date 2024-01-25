Yılport Samsunspor, Mondihome Kayserispor\'u 2-0 yendi

Stat: Yeni 19 Mayıs
Hakemler: Çağdaş Altay, Bahtiyar Birinci, Candaş Elbil
Yılport Samsunspor: Okan Kocuk, Alim Öztürk, Fofana (Dk. 61 Soner Aydoğdu), Emre Kılınç (Dk. 61 Muhammed Gümüşkaya), Tait (Dk. 80 Osman Çelik), Bola, Zeki Yavru (Dk. 70 Haluk Mustafa Tan), Holse, Satka, Taylan Antalyalı (Dk. 70 Benasser), Ercan Kara
Mondihome Kayserispor: Bilal Bayazıt, Attamah, Kolovetsios, Cardoso, Kartal Kayra Yılmaz, Gökhan Sazdağı, Mane (Dk. 76 Hayrullah Erkip), Carole, Ramazan Civelek (Dk. 60 Hasan Ali Kaldırım), Aylton, Ackah (Dk. 60 Ali Karimi)
Goller: Dk. 11 Zeki Yavru, Dk. 57 Ercan Kara (Yılport Samsunspor)
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Yılport Samsunspor, sahasında Mondihome Kayserispor'u 2-0 yendi.
57. dakikada Samsunspor farkı 2'ye çıkardı. Ev sahibi takımın sağ taraftan kazandığı serbest atışı Zeki Yavru kullandı. Bu futbolcunun altı pas içine ortasına iyi yükselen Ercan Kara, kafayla topu kaleci Bilal Bayazıt'ın elleri arasından ağlara gönderdi. 2-0
67. dakikada konuk takımın atağında Gökhan Sazdağı'ın ceza sahası içinden sert şutunu kaleci Okan Kocuk, bloke etti.
89. dakikada Kayserispor atağında Gökhan Sazdağı'ın pasında Kolovetsios'un ceza sahası dışından yerden sert şutunda topu kaleci Okan Kocuk, çizgi üzerinden yatarak kontrol etti.
90+2. dakikada ev sahibi takım mutlak pozisyonu kaçırdı. Ani gelişen atakta Soner Aydoğdu'nun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Muhammed Gümüşkaya'nın sert şutunda kaleci Bilal Bayazıt'a çarpan meşin yuvarlak taca çıktı.
Karşılaşmayı Samsun ekibi 2-0 kazandı.
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