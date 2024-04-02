Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 4 Nisan Perşembe günü sahasında Siltaş Yapı Pendikspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kırmızı-beyazlı futbolcular, Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Markus Gisdol yönetimindeki antrenmana ısınma hareketleriyle başladı.
İdman, koordinasyon ve rondo çalışmasının ardından gerçekleştirilen taktik ağırlık çift kale maçla sona erdi.
Antrenmana ameliyat edilen Lubomir Satka katılmadı.
Samsun ekibi, yarın yapacağı antrenmanla Pendikspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
Son Dakika › Spor › Yılport Samsunspor, Siltaş Yapı Pendikspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
TFF, olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçında düdük çalan Halil Umut Meler'e bu hafta saha içinde görev vermedi. Meler, İstanbulspor-Çaykur Rizespor maçına VAR hakemi olarak atandı.
Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen U-14 Türkiye Şampiyonası, 22-28 Nisan tarihleri arasında Kayseri'de gerçekleştirilecek. 16 takımın katılacağı turnuvanın kura çekimi ise daha sonra yapılacak.
GMG Kastamonuspor Teknik Direktörü Fırat Gül, Uşakspor karşılaşması öncesi yaptığı açıklamada, savunma yönünü hallettiklerini ve şimdi hücum yönünü geliştirdiklerini söyledi. Gül, Uşakspor maçına odaklandıklarını ve rakiplerini küçümsemediklerini belirtti. Ayrıca, takımın hedefinin tüm maçları kazanmak olduğunu ve liderlik için mücadele ettiklerini ifade etti.
Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin en büyük spor organizasyonlarından biri olan Tour Of Mersin Uluslararası Bisiklet Turu, bu yıl 6. kez gerçekleşecek. 4 Nisan'da Anamur'dan start alacak olan tur, 7 Nisan'a kadar devam edecek ve toplam 518,4 kilometre pedal çevrilecek. 30 farklı ülkeden 171 sporcu katılacak olan organizasyonda toplam 19 bin 30 Euro ödül verilecek.
Elazığspor, TFF 3. Lig 2. Grubun 26. haftasında Efeler 09 SFK ile zorlu bir maça çıkacak. Cezalı oyuncuların kadroda yer almadığı Elazığspor'da, Efeler 09 SFK'nın maçtaki performansı merakla bekleniyor. Maç, 3 Nisan Çarşamba günü saat 15.00'da Ahmet Yaşar Kocabıyık Stadyumunda oynanacak ve hakem Hakan Aktaş yönetecek.
Düzce'de yeteneği keşfedilen otizmli Ahmet Taha Aksoy, masa tenisi sporunda ülke çapında başarılar elde ediyor. Öğretmenlerinin gayretleriyle motor becerilerini geliştiren Aksoy, Türkiye şampiyonalarında dereceler kazandı ve uluslararası platformlarda ülkesini temsil etmek istiyor. Okulun desteğiyle yeteneklerini keşfeden özel bireylerin başarıları, hem onlara hem de topluma büyük gurur veriyor.
Türk basınının duayen isimlerinden, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) ve Türkiye Spor Yazarları Derneğinin (TSYD) eski başkanı Togay Bayatlı 85 yaşında vefat etti. Bayatlı'nın vefatıyla ilgili TSYD ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafından yapılan açıklamalarda, Bayatlı'nın spor alanında başarılı bir şekilde hizmet verdiği vurgulandı. Bayatlı, Türk sporuna önemli katkılarda bulunmuş bir isim olarak anılacak.
Sizin düşünceleriniz neler ?