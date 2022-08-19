Kendilerine kulüp bulması istenen ve lisansları çıkartılmayan Portekizli futbolcu Tomane, Fildişi Sahilli Ismael Diomande ve Arnavut futbolcu Eraldo Çinari de Eyüpspor karşısında forma giyemeyecek.

Ligin ilk haftasında Altay 'ı deplasmanda 2-0 yenen Samsunspor, Eyüpspor'u da mağlup ederek sezonun ikinci haftasını da galibiyetle tamamlamaya çalışacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Samsunspor, yarın evinde Eyüpspor'u ağırlayacak - Son Dakika

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