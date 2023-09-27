Yılport Samsunspor'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile yollar ayrıldı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile yollarını ayırma kararı aldı. Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 11 yılın ardından Süper Lig hasretine son veren şampiyonluğun mimarlarından teknik direktör Eroğlu ile görüşme gerçekleştirildiği belirtildi. Yapılan görüşmenin ardından iyi niyet ve profesyonellik çerçevesinde karşılıklı olarak yolların ayrılması konusunda mutabakata varıldığı ifade edildi.

EROĞLU'NA TEŞEKKÜR EDİLDİ

Samsunspor'un açıklamasında, "Hüseyin Eroğlu'na, Samsunsporumuza yaptığı katkılar ve yaşattığı mutluluklar için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadesine yer verildi.

5 MAÇTA 1 PUAN ALABİLDİLER

Samsunspor, Eroğlu yönetiminde bu sezon Süper Lig'de çıktığı 5 maçta bir beraberlik ve 4 yenilgi sonunda bir puanla son sırada kaldı.