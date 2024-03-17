Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor'a 3-0 yenilen Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Markus Gisdol, "Geri gelmek istedik, goller bulmaya çalıştık ama ne yazık ki bugün gerçekleşmedi." dedi.
Gisdol, Mersin Stadyumu'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ilk yarıda istedikleri performansı sergileyemediklerini ve enerjilerinin olmadığını söyledi.
Fazla pozisyona giremediklerini dile getiren Gisdol, şöyle konuştu:
"Geri gelmek istedik, goller bulmaya çalıştık ama ne yazık ki bugün gerçekleşmedi. Sonucunda da kaybettik. Oyuncularımız ocaktan beri uzun süredir gerçek anlamda tatile girmemiş ve dinlenememişlerdi. Dinlenemedikleri için biraz yorgun oldukları dönemler de oldu. Oyuncularıma da milli aranın iyi geleceğini düşünüyorum."
Gisdol, Lumobir Satka'nın sakatlık nedeniyle maçın 27. dakikasında sahayı terk etmesine değinerek, "Umarım sakatlığı ciddi değildir, milli takıma gidip oynayabilir çünkü onun hayaliydi. Umarım, milli takımdan dönüp bize en iyi katkıyı vermek için ligin geri kalan 8 haftasında oynayabilir." ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Spor › Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Gisdol: Geri Gelme İsteğimiz Gerçekleşmedi - Son Dakika
Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, Kasımpaşa karşılaşması sonrası takımın gidişatını değerlendirerek şampiyonluk iddiasını tekrarladı. Ayrıca, Fenerbahçe'nin yabancı hakem talebini kabul ettiklerini belirten Timur, yabancı hakemlerin adil olduğunu düşündüklerini ve tüm maçların incelenmesini istedi.
Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, Kasımpaşa maçı sonrası yaptığı açıklamada, Fenerbahçe'nin yabancı hakem teklifini kabul edeceklerini ancak şartlarının olduğunu belirtti. Timur, ayrıca Süper Lig'deki mücadelelerde manipülasyon ve yanlışlıkların olduğunu ifade etti ve şampiyonluk için verdikleri mücadelenin toplumsal bir mesaj olduğunu vurguladı. Ayrıca iç transferdeki gelişmeler hakkında bilgi verdi.
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 24. hafta maçları tamamlandı. Amed Sportif Faaliyetler-Trabzonspor maçında Amed Sportif Faaliyetler 3-1 galip geldi. Fatih Vatanspor-Hakkarigücü maçında Hakkarigücü 4-2'lik skorla galip ayrıldı. Doğuş Gold Gaziantep Asyaspor-Bitexen 1207 Antalyaspor maçı 2-2 berabere sonuçlandı. Beşiktaş JK United Payment-Ataşehir Belediyespor maçında Beşiktaş 3-0'lık skorla galip geldi. Galatasaray Petrol Ofisi-Bitexen Adana İdmanyurduspor maçında Galatasaray Petrol Ofisi 7-0'lık skorla galip geldi. Beylerbeyi-Fenerbahçe Petrol Ofisi maçında Beylerbeyi 4-3'lük skorla galip geldi. Wulfz Fatih Karagümrük-Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET maçında Wulfz Fatih Karagümrük 3-1 galip geldi. ALG Spor-Karadeniz Ereğli Belediyespor maçında Karadeniz Ereğli Belediyespor 1-0 galip geldi.
Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nin 29. haftasında oynanan 3 maçın sonuçları belli oldu. Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler, Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne 70-84 mağlup oldu. Gaziantep Basketbol ise MKE Ankaragücü Ikon Menkul karşısında 84-83 galip geldi. Balıkesir Büyükşehir Belediyespor ise Alagöz Holding Iğdır Basketbol'a 56-80 yenildi.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşıyor. Dev mücadelede golsüz eşitlik var.
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